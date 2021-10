Když Asus poslal zprávu, že na trh uvádí počítač s OLED displejem za 18 tisíc korun, znělo to jako pohádka. Levné notebooky mají totiž mizerné displeje se slabým jasem a nevýraznými barvami, protože ty sytější odstíny prostě vůbec neumí ukázat. U OLED panelů je možné si stěžovat na různé věci, ale ne na nedostatek barev nebo mdlý dojem.

A Vivobook 15 OLED, který dorazil na test, ukázal, že OLED panel v levném notebooku může konkurovat OLED panelu luxusních televizorů. Obraz je dokonale kontrastní, barvy živé, přitom realistické. A i když na test dorazil model s lepším vybavením a tím i dražší, pořád se ani nechce věřit, že je OLED panel v notebooku za dvacet tisíc, a v ceně je i operační systém.

A není to tak, že by Asus vzal nejhorší výprodejové součástky a poskládal je do šasi, které ani nedrží pohromadě. Nejlevnější oznámený model, který se v obchodech, alespoň zatím, nevyskytuje, má procesor Intel Core i3 11. generace, 8 GB RAM a 512 GB prostoru pro data. Nejlevnější skutečně dostupný model má poloviční úložiště, ale zato se chlubí výkonnějším procesorem Intel Core i5.

