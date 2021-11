Můžeme se o tom dohadovat, můžete mít jiné favority, ale Forza Horizon je nejlepší herní série pro fanoušky motorismu. Není to nejlepší nebo nejvěrnější simulace závodů, je to fantastická oslava automobilů. Radosti z rychlosti, krásy zaoblených i ostře řezaných karoserií a soupeření.

Platí to pro všechny díly, ale pro ten nejnovější to platí nejvíc. Forza Horizon 5 je větší ve všech ohledech. Má o polovinu větší mapu, skoro šest set silnic, uliček a cest a jedenáct rozdílných prostředí včetně masivní sopky. Jezdit se dá ve více než pěti stovkách vozů od brouka po fantastický hybridní Mercedes-AMG Project ONE. A důvodů jezdit? Asi milion.

Nejdříve bude nejlepší přiznat barvu. Udržet si objektivitu u recenze nového dílu hry, v jejíchž předchůdcích jsem strávil stovky hodin, je náročné. A ještě náročnější to je po třiceti hodinách ježdění Mexikem a více než tisíci ujetých virtuálních milích. Většinou o samotě, ale posledních pět hodin ve společnosti vývojářů z Playground Games při testování on-line prvků. K tomu ale byla dlouhá cesta. A začala bombasticky a jízdou vpravo. To je samo o sobě po letech ve virtuální Austrálii a Británii osvěžující.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.