Oslavy Dne boje za svobodu jsou už podruhé spojené s největší společnou akcí českých a slovenských herních vývojářů. Letos se do česko-slovenského herního týdne zapojilo 116 vývojářských studií. Czech & Slovak Games Week probíhá nejen na platformě Steam, ale také na herních konzolích od Microsoftu, Nintenda a Sony.

Akce se účastní menší nezávislá studia, například SleepTeam (tvůrci znovuzrozených Bulánků) nebo Amanita Design (Machinarium, Chuchel či Samorost), ovšem i zavedené giganty v čele s CSC Software – tvůrci simulátorů velkých náklaďáků s milionovými prodeji celou akci organizují.

V týdnu českých a slovenských her nenabízí organizátoři pouze slevy na tituly vzniklé na území obou států, součástí je rovněž soutěž „Game Jam“ o nejlepší prototyp hry vyvinutý v omezeném čase či nominace na Českou hru roku. Přímo 17. listopadu od sedmi hodin večer se v on-line přenosu představí i nové tituly rodící se mezi Aší a Zbojí (která sousedí s nejvýchodnější slovenskou obcí Nová Sedlica).

Čtvrtek se soustředí na velký problém českých herních studií – získávání kvalifikované pracovní síly. On-line tak proběhne náborový den otevřený i čerstvým absolventům či studentům. V pátek a sobotu bude možné sledovat přednášky z konference Game Developers Session. Celý týden pak na speciální stránce celého projektu, konkrétně na platformě Steam, běží streamované hraní desítek titulů komentované samotnými vývojáři.

Drobným háčkem on-line přenosů přímo na Steamu je skutečnost, že probíhají primárně anglicky. Cílem akce je prezentovat českou a slovenskou herní tvorbu celému světu. Čeští zákazníci se na obratech lokálních herních studií podílejí zpravidla jen jednotkami procent, což vede k neintuitivnímu vydávání her i bez českého dabingu, jako tomu bylo v případě Kingdom Come: Deliverance. Pro jednu z neúspěšnějších českých her se ale nakonec finišuje fanouškovský dabing, na který výrazně přispěl i Dan Vávra z Warhorse Studios.

Slevy na hry 160 českých a slovenských studií jsou dostupné celkem na 10 různých distribučních platformách a potrvají až do 22. listopadu. Na Steamu, GOG a Nintendu probíhá akce od pondělí 15. listopadu, na Xboxu začala v úterý 16. listopadu a na PlayStationu vypukne právě 17. listopadu. Od pondělí běží také na mobilních platformách – v Google Play, App Storu i v App Gallery od Huaweie.

V nabídce jsou dnes už téměř legendární tituly jako Chameleon Run na Nintendu Switch nebo Machinarium na mobilních platformách i počítačích. Dostupné jsou také novinky v čele s čerstvě vydanou plošinovkou ArtFormer a historickou hrou Svoboda 1945, která se spolu s Atentátem 1942 ke svátku boje za svobodu hodí perfektně. Slevou se chlubí také Creaks od Amanita Design. Nechybí ani hitové tituly s velkými slevami – těm vládne Kingdom Come: Deliverance.