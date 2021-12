Už jen týden, než s trochou štěstí vypneme mobily a budeme se věnovat jen pohádkám, hrám, rodině a sami sobě, abychom se za další týden už prohnuli pod záplavou novinek, které se počátkem ledna představí na veletrhu CES. Některé totiž utečou na veřejnost ještě mezi svátky.

Svět moderních technologií se ani týden před Štědrým dnem nechce zastavit a velké věci se dějí i v Česku. Bohemia Interactive například představila nové nástroje pro vývojáře s označením Enfusion. To je, jako kdyby Elon Musk oznámil, že potají postavil novou továrnu. V systému Enfusion mohou vývojáři z BI pracovat na ještě bohatších a modernějších hrách. A nejen profesionálové ve studiích firmy, která letos získala významnou investici od čínského Tencentu, Bohemia Interactive nabídne tento engine a vývojářské nástroje i nadšencům, kteří do her přidávají vlastní obsah.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.