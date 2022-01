Google, tedy koncern Alphabet, vybudoval svůj byznys na geniálním způsobu vyhledávání informací na internetu, který ani po čtvrtstoletí nemá přímou konkurenci. Google však od začátku staví na technologiích a zpracování toho, co vytvoří někdo jiný. Ať už jde o vyhledávání nad webovými stránkami nebo o ukazování reklam nad videi na YouTube.

Google se pokusil vytvořit oficiální obsah, YouTube Originals, produkoval dokonce vlastní seriály, ale nedopadlo to. Jediný skutečně dobrý seriál Google zabalil do mašle a prodal Netflixu, který koncept Kobra Kai dokázal využít naplno.

Proč to připomínáme? Není to kvůli čtvrté řadě na Netflixu, ale protože Google zavírá celou obsahovou skupinu pro YouTube, která ještě sem tam tvořila „reality show“, respektive platila influencerům za exkluzivní obsah. Asi to nebyly vhodně investované peníze. Googlu stačí prodávat reklamu před videa milionů youtuberů a YouTube se obratem vyrovná i Netflixu. Nikoliv prodejem předplatného, který Googlu nejde (to je odhad, Google čísla předplatitelů prémiových služeb raději vůbec nezveřejňuje), ale zobrazováním tun reklamy.



Status partnera, který dostává podíl ze zobrazené reklamy, už mají více než dva miliony youtuberů. Jde o lidi nebo firmy, které mají alespoň tisíc odběratelů a 4000 hodin zhlédnutého videa za rok. Administrativa kolem nich je efektivnější než výroba unikátního obsahu s platbami navíc. Google podle nejvýše postaveného Čecha ve své struktuře, obchodního šéfa YouTube Roberta Kyncla, zachová pouze program na financování obsahu pro děti a program Black Vices.



Google pak nadále dotuje tvorbu krátkých videí YouTube Shorts, kterými chce konkurovat TikToku, a projekt nakupování přímo z videa Live Shopping. Ve srovnání se třiceti miliardami, které YouTube vyplatil tvůrcům obsahu, jsou speciální aktivity Googlu marginální.



Podobně je na tom Google se službou Stadia. Herní byznys globálně roste, ale Google už před rokem rozhodl o rozpuštění vlastních herních studií a celá služba jede na půl plynu, přestože Google nabízí výbornou síťovou infrastrukturu a hry na Stadii fungují často lépe než u konkurenčních služeb, jako jsou GeForce Noe nebo Xbox Cloud Gaming.



Problém je ale v tom, že Google zvolil nekonkurenceschopnou obchodní strategii (kupování her místo předplatného či možnosti hrát na cloudových strojích hry, které si už uživatel koupil na Steamu nebo jinde). Google ani nevyužil faktu, že Android je největší herní platformou na světě. Možná že se do Stadie zase opře, když přístup k herní službě od Googlu začlení do svých televizí Samsung, ale kdo ví.

Otazníky kolem Exynosu

Když jsme u Samsungu; ten představil nový procesor Exynos pro telefony řady Galaxy S22 . Procesor Exynos 2200 po třech letech od oznámení spolupráce Samsungu a AMD přináší nové grafické jádro, které má mobilním telefonům přinést podporu stejných funkcí, jaké mají špičkové grafické karty v PC a čipy v herních konzolích.



Kolem nového Exynosu existuje spousta nejasností, které dosáhly vrcholu, když Samsung bez oznámení a omluvy zrušil oficiální představení minulý týden. A otázky zůstávají i po oznámení hlavních parametrů nového čipu.



Exynos 2200 staví na návrzích procesorových jader společnosti ARM, ke kterým přidává vlastní grafický čip, což je výrazná změna, která by měla vymazat ztrátu Samsungu v oblasti grafického výkonu na čipy od Qualcommu a dost možná i na procesory od Applu – pokud vše dobře dopadne.



Výpočetní část procesoru má třístupňovou architekturu, kterou používá i Snapdragon 8 Gen 1. To znamená hlavní výkonné jádro Cortex-X2, tři jádra s vyváženým poměrem výkonu a spotřeby Cortex-A710 a čtyři jádra Cortex-A510 s nízkou spotřebou.



Grafickou část čipové sady tvoří grafické jádro Samsung Xclipse 920, postavené na architektuře AMD RDNA 2. Nová grafika přináší do mobilního prostředí dvě pokročilé grafické technologie: raytracing a variabilní shadery. Samsung přínos těchto dvou technologií shrnuje do hesla „konzolová grafika“.



Raytracing představuje fyzikální simulaci odrazů světla v herní scéně, které stojí za realistickým osvětlením, stíny a odrazy na lesklých plochách. Podpora variabilních shaderů pak umožňuje použít různé grafické efekty na různé části obrazu tak, aby systém neplýtval výkonem na místech, kde rozdíly mezi náročnějšími a jednoduššími prvky nebudou zřetelné. Výsledkem je plynulejší snímková frekvence či menší spotřeba grafického čipu.



Více se dozvíme někdy za tři týdny, až se světu ukážou telefony Galaxy S22, o kterých už utekla spousta informací včetně toho, že verze Ultra bude v podstatě nová Galaxy Note s perem v těle telefonu. Krátce z domova i ze světa