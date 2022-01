Apple tradičně představuje nové produkty ve dvou hlavních vlnách: na jaře a na podzim, aby co nejlépe rozdělil produktové portfolio na celý účetní rok. Letošní plány Applu mají být bohatší a náhled na to, co se chystá, přinesl spolehlivý specialista...

25. 1. 2022 ▪ 3 min čtení