V nabídce Alzy přibyly nové přenosné počítače se značkami Gamebook a Officebook, které největší český e-shop nabízí pod vlastní značkou. První modely se snaží zaujmout hlavně poměrem ceny a výkonu, s větším důrazem na cenu, Alza ale do budoucnosti plánuje i elegantnější stroje s dlouhou výdrží baterie.

Pro Alzu jde o pokračování globálního trendu velkých prodejních řetězců a online prodejců, kteří se snaží v nejpopulárnějších produktových kategoriích nabízet privátní značky, které často bývají nejlevnější nebo nejvýhodnější variantou daného produktu. U elektroniky nejde často o způsob, jak zvýšit vlastní prodejní marže, ale o budování značky a vytváření tlaku na snížení cen od dodavatelů jiných značek.

„Rychle se rozšiřující portfolio privátních značek nám umožňuje nabízet zákazníkům široký výběr zboží s nejlepším poměrem kvality a ceny,“ uvedl k novým produktům Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz. „Zejména v době, kdy čelíme narušení dodavatelských řetězců a globálnímu nedostatku čipů i dalších komponent, jsem rád, že se obchodnímu a montážnímu týmu podařilo projekt notebooků pod značkou Alza zrealizovat, a můžeme tak zákazníkům nabídnout kvalitní a dostupné počítače.“

Alza OfficeBook má být levný a spolehlivý notebook pro kancelářskou práci. Se dvěma kilogramy váhy se trochu pronese. Foto: Alza.cz

Zavedené výrobce počítačů nový krok Alzy může mírně znervóznět. Zelený mimozemšťan prodal v loňském roce 21 tisíc stolních počítačů, což Alzu řadí k největším dodavatelům stolních PC. V případě notebooků bude mít pozici mnohem těžší, ale i díky propagaci na vlastním webu může zákazníky zavedeným značkám, minimálně u levnějších modelů, přetáhnout i díky delší záruce.

Oslovení zástupci tradičních značek se k novému konkurentovi nechtěli veřejně vyjadřovat. Obecně ale nevěří, že by Alza mohla držet krok v oblasti vývoje, protože ani případné nízké desítky tisíc notebooků ročně (ekvivalent prodaných desktopů) nepředstavují dostatečný objem potřebný pro efektivní výrobu.

První herní notebook od Alzy nabídne výkon GeForce RTX 3050Ti. Foto: Alza.cz

Polotovary z Asie

Alza, alespoň zatím, nemá vlastní designérský a vývojový tým, který by notebooky navrhl na zelené louce. Alza místo toho využívá asijské dodavatele, kteří nabízejí různé varianty šasi a vnitřní výbavy jako komoditu. Alza tyto polotovary v ČR dokončuje. To znamená, že může nabízet různé varianty vnitřní výbavy, primárně kapacitu úložiště a RAM, může také rychleji reagovat na změny na trhu, pokud počítače skládá po desítkách nebo stovkách denně.

Odlišit se od jiných značek chce Alza zákaznickými službami. Všechny notebooky od Alzy mají nadstandardní tříletou záruku, a to i pro firemní zákazníky. Zároveň u nich Alza slibuje vyřešit opravy do deseti dní. To není na úrovni Next Business Day záruk u korporátních notebooků, ale je to výrazně lepší než třicetidenní zákonná lhůta na vyřízení reklamace.

Servis bude snazší i díky omezenému množství nabízených modelů a minimálně prozatím díky soustředění na dva dodavatele čipů – Intel a Nvidii.

Podle zveřejněných fotografií prvních dvou variant notebooků bude design velmi jednoduchý, až zastaralý. Použitá šasi staví na plastu místo luxusního hliníku a skla, ale herní notebook konstrukcí velmi připomíná loni testovaný Gigabyte G5, který má i vyměnitelnou baterii. U pracovních notebooků Officebox na fotografiích vyčnívá VGA konektor a DVD mechanika, ta však není v technických parametrech.

Alza Officebook vypadá zvenku nemoderně, uvnitř ale budou aktuální procesory. Foto: Alza.cz

Tři produkty, 21 variant

Ceny notebooků jsou nicméně zajímavé a vždy patří mezi nejlevnější ve své kategorii. Alza zvolila v případě herních notebooků jako první model zařízení s grafickým čipem RTX 3050 Ti, který zvládá většinu her ve FullHD rozlišení s vysokými detaily bez problémů. Nejlevnější varianta s procesorem Intel Core i5 11400H, 8 GB RAM a 500GB SSD úložištěm přijde na 24 tisíc korun bez operačního systému, stejná varianta s Windows stojí o dva tisíce více. Nejlepší varianta za 29 990 má stejný procesor i grafiku, ale 32 GB RAM a 1TB SSD a v ceně jsou i Windows. Všechny verze mají 15,6″ displej s FullHD rozlišením a 144 Hz obnovovací frekvencí.

U pracovních notebooků Alza nabízí 6 variant Officebooků s méně výkonným procesorem Pentium Silver N5030 a devět variant s procesorem Intel Core i5 1135G7 s odlišnou konfigurací RAM, úložiště a operačního systému. Nejlevnější varianta s Windows 11 Home přijde u varianty Core i5 na 17 999 korun a bez operačního systému je o dva tisíce levnější. Varianta s Pentiem a Windows začíná na částce 13 990 korun a obsahuje 8 GB RAM a 500GB SSD.