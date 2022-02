Investoři se na výsledkovou sezonu moc netěšili, ovšem velké technologické firmy zatím překonávají veškerá očekávání. Po spokojeném Microsoftu a rekordním Applu se nyní přidal k pozitivním zprávám i Google, respektive jeho mateřský holding Alphabet.

Firma během posledních tří měsíců roku 2021 utržila 75,3 miliardy dolarů (finanční výsledky v PDF) – téměř o třetinu více než ve stejném období roku 2020. Čistý zisk činil 20,6 miliardy dolarů, meziročně vyrostl o třicet procent. Hodnota firmy po oznámení výsledků vzrostla o devět procent, a to díky překonaným očekáváním, za kterými stojí primárně prodej reklamy.

Alphabet měl pro své akcionáře i další dobré zprávy. Za celý rok 2021, který se kryje s účetním rokem firmy, utržil majitel Googlu rekordních čtvrt bilionu dolarů, přesněji 257,6 miliardy dolarů. To je v přepočtu 5,535 bilionu korun. Tržby za celý rok navíc rostly ještě více než za tradičně silné poslední čtvrtletí – se 32procentním nárůstem se zvýšily o 41 procent. Celoroční zisk pak vzrostl o 81 procent na 76 miliard dolarů.

Reklama kraluje – a Google je král reklamy

Výsledky holdingu Alphabet ukazují nárůst obratu v prodeji reklamy ve všech oblastech, v samotných výsledcích vyhledávání, na YouTube i v partnerské síti Google Network. Reklama ve vyhledávání vynesla meziročně o 35 procent více, tržby na YouTube a v partnerské síti se meziročně zvýšily přibližně o čtvrtinu. Celkově tržby Googlu za reklamu (61 miliard dolarů za poslední čtvrtletí) tvoří více než 80 procent všech příjmů Alphabetu, dalších jedenáct procent příjmů holdingu nesou jiné než reklamní příjmy Googlu.

To znamená, že celý obrat obchodu Google Play, prodej telefonů, chromecastů, licenční poplatky z Androidu pro telefony, automobily či chytré televize a předplatné Google Workspace tvoří dohromady pouze desetinu příjmů firmy. Vyplývá z toho také, že Google dále posiluje své dominantní postavení na trhu internetové reklamy, kvůli kterému čelí celé řadě soudních sporů a vyšetřování ze strany regulačních orgánů v různých částech světa včetně domovských Spojených států.

„Ve čtvrtém čtvrtletí jsme pokračovali v růstu našeho podnikání v reklamě, které pomohlo milionům firem najít si nové zákazníky, zaznamenali jsme rekordní prodeje telefonů Pixel, a to i navzdory problémům s dodávkami, a naše cloudové služby výrazně rostly,“ zhodnotil uplynulé čtvrtletí šéf Googlu i holdingu Alphabet Sundar Pichai. Výkonný ředitel firmy dále zvýraznil pozitivní vliv umělé inteligence na produkty Googlu, hlavně na oblast vyhledávání.

I když Pichai chválil prodeje telefonů Pixel, důvodů k oslavám u nich moc není. Na svém nejsilnějším trhu, tedy v USA, Pixel získal pouze jednoprocentní tržní podíl – navzdory 56procentnímu meziročnímu nárůstu prodaných kusů. Před Pixely od Googlu se ve Spojených státech dostaly i čínské značky OnePlus, Alcatel a také Motorola, která patří čínskému Lenovu.

Ztráty s nejistou budoucností a rozštěpené akcie

Za poskytování cloudových služeb Google utržil v posledním čtvrtletí loňského roku 5,541 miliardy dolarů, tedy o 45 procent více než před rokem. Tato divize sice skončila ve ztrátě 860 milionů dolarů, i tak jde ale o zlepšení, neboť v předchozím měřeném období byla ztráta téměř o 40 procent vyšší. Google v rozhovoru s analytiky po zveřejnění výsledků vysvětlil, že ztráty v této oblasti odrážejí investice do budování cloudových služeb – a budoucí růst pomůže k vylepšení finančních výsledků.

Divize „další sázky“, do níž patří Verily nebo Waymo, během posledního čtvrtletí roku 2021 zaznamenaly nižší tržby a vyšší ztrátu než ve stejném čtvrtletí roku 2020. Alphabet do nich vložil ze svého 1,45 miliardy dolarů, tržby celé divize přitom dosáhly výše pouhých 181 milionů dolarů.

Google dále oznámil, že se bude věnovat problematice Web3 a blockchainu a pokračovat v investicích do oblasti rozšířené reality. Spíš než populární marketingové pojmy může mít větší vliv na hodnotu firmy oznámené štěpení akcií v poměru 1:20.

Jedna akcie Googlu má aktuálně hodnotu 2753 dolarů (v době obchodování po uzavření burzy dokonce 3000 dolarů), po takzvaném splitu by jedna akcie měla stát necelých 138 dolarů. Ovšem každý stávající akcionář by měl mít 20krát víc akcií, než kolik jich měl před štěpením. To se používá zejména ve chvíli, kdy je hodnota jedné akcie příliš vysoká a mohla by odrazovat malé investory. Poměr 1:20 je přitom dost vysoký – Apple několikrát rozdělil své akcie v poměru 1:2, naposledy – stejně jako Nvidia nebo Tesla – zvolil poměr 1:4.