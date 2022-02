Co je ještě práce – a co je splněný sen? Recenzování Horizon: Forbidden West by pro mě mohlo být obojím. Důvod je jasný. Jde o první skutečně velkorozpočtovou hru od Sony, která dokáže využít schopností PlayStation 5 – od ovladače přes zvukový systém až po rychlé úložiště a výkonné výpočetní a grafické čipy.

Pro majitele konzolí Sony je Horizon: Forbidden West hlavně pokračováním příběhu hrdinky Aloy. Dívka zrozená bez matky musela před pěti lety zachránit svůj klan a celý svět před zdivočelými stroji připomínajícími dinosaury a jiná zvířata. Původní hry se prodalo 20 milionů kopií – právem. Sympatická hrdinka a příběh, který chytře využívá lákadla primitivního světa s moderními technologiemi, daly dohromady jednu z nejlepších her pro PlayStation 4 a jednu z nejlepších nových herních značek vůbec.

Stroje lze porazit i ovládnout. A kdo by nechtěl jezdit na takovém „koni“. Foto: Sony Computer Entertainment

Druhý díl láká hráče na mnohem větší herní svět, slibuje nové stroje, nové i staré známé postavy a ještě více tajemství, která je nutné odhalit. Sony nám s ohledem na rozsah hry poskytlo kopii s předstihem a u recenzí svolilo, aby vyšly pět dní před vydáním hry. To samo o sobě svědčí o sebevědomí tvůrců i o délce samotné hry, která uživatele zavede na Zapovězený Západ.

