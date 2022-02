Největší český prodejce elektroniky, Alza, prodal v roce 2021 zboží za 44,981 miliardy korun. Meziročně tak vyrostl o pětinu. Vyřídil zhruba 18 milionů objednávek, což bylo ve srovnání s rokem 2020 o 27 procent více. E-shop obsloužil asi 5,3 milionu zákazníků.

Mezi trojicí značek s největším obratem jsou i výrobky prodávané pod privátními značkami Alzy. V počtu prodaných kusů jsou vlastní produkty Alzáka nejprodávanější, překonaly i Apple a Samsung, tedy další dvě nejprodávanější značky. E-shop se také pochlubil tím, že poklesl počet stížností od zákazníků, jimž se snaží odvděčit „poctivými slevami“.

Zisk firma nesdělila, zatím jen naznačila, že se drží růstového trendu z uplynulých let. To by výpočtem s ohledem na výsledky za rok 2020 znamenalo odhadovaný zisk 2,5 miliardy. V roce 2020 totiž Alza zaznamenala zisk 2,1 miliardy korun při obratu 37,3 miliardy. Čistý zisk tvoří přibližně pět procent z obratu.

V České republice Alza v uplynulém roce zaznamenala růst obratu o 18 procent, což byl podle místopředsedy představenstva firmy Petra Beny nejlepší výsledek za posledních pět let v porovnání s vývojem prodejů v tuzemských e-shopech, ve kterých loni tržby vzrostly o 14 procent. Na Slovensku si Alza loni meziročně polepšila o 23 procent, v Maďarsku a Rakousku o 28 procent a v Německu byl růst dvojnásobný, 206 procent.

Společnost působí také na francouzském a britském trhu. „Nějaký obrat jsme ztratili ve Velké Británii, kdy nás malinko rozhodil brexit a kdy jsme dlouho hledali cestu, než jsme znovu začali dodávat. Prvních šest měsíců jsme sice měli web, ale nešlo objednávat,“ řekl Bena. Doplnil, že s výsledky ve všech zemích jsou ale spokojení, protože v každé zemi byl růst Alzy rychlejší než na celém internetovém trhu v daném státě.

Rozšíření na nový zahraniční trh společnost v letošním roce neplánuje. V Maďarsku chce ale ve třetím kvartále letošního roku otevřít logistické centrum. Do Rakouska a Německa plánuje letos vstoupit i fyzicky, podrobnosti však zatím firma nechce zveřejňovat. „Další země bychom mohli otevřít ze začátku nebo v první polovině příštího roku,“ uvedl Bena.

Rekordní denní obrat ve výši 315 milionů korun e-shop zaznamenal 13. prosince, kdy odbavil 130 tisíc objednávek. Loni Alza zaznamenala také rekordně dlouhou vánoční špičku, která trvala od 7. do 20. prosince. Vyřizovala přitom 1,3 objednávky za sekundu a celkem jich v tomto období odbavila 1,5 milionu. Obrat v této době se blížil čtyřem miliardám korun.

Nejprodávanějšími produkty na počet kusů byla v minulém roce bezdrátová sluchátka, dále náplně do tiskáren, datové kabely, mobilní telefony, ale také stavebnice Lego nebo knihy.

Velmi dobrých výsledků v prodejích dosáhly vlastní značky Alzy, kterých na počátku loňského roku firma měla 14 a během roku přidala tři další. „Alza značky zaznamenaly více než stoprocentní růst v obratu na více než miliardu korun. Prodali jsme více než tři miliony kusů,“ řekl Bena.

Alza vznikla v roce 1994. V současné době ji vlastní skupina investorů, kteří ji ovládají přes holdingovou společnost L.S. Investments Limited. Společnost zaměstnává kolem 4000 lidí.