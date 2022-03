Ani po třech týdnech bojů na Ukrajině si nejde zvyknout na „nový normál“, kdy se díky mobilním telefonům v kapsách civilistů i vojáků můžeme koukat na neuvěřitelné záběry z bojů a jejich následky. Není to nic, co by stálo za doporučení, posttraumatický syndrom se může objevit i jen po konzumaci drastických záběrů.

Apple tento týden bez ohledu na pokračující válku představil nové produkty. Oproti veletrhu Mobile World Congress o týden dříve zvládl ukázat skutečné novinky, dokonce si zvládl zachovat i moment překvapení. Ne ohledně telefonu, ale dokázal představit nečekaný procesor v počítači, o kterém se sice spekulovalo, ale nikdo asi nečekal, jak bude vypadat, co bude umět a kolik bude stát.

Byla to příjemná pauza. Osobně jsem ale čekal, že se i na předtočeném záznamu objeví vzkaz Tima Cooka ohledně situace na Ukrajině. Místo jasného prohlášení a oznámení, že Apple zavírá App Story pro uživatele v Rusku, však přišlo jen malé tiché gesto v podobě modrého svetru a žlutého pásku k hodinkám. Část fanoušků Applu to potěšilo, na mě to působilo smutně.

Šéf nejbohatší firmy na světě by asi rád něco řekl, ale neodhodlal se k tomu. Možná se bojí o stovky lidí, které Apple zaměstnával v Rusku, ale žlutý pásek k Apple Watch nepůsobí jako ideální krok od zastánce lidských práv. Apple se ovšem z Ruska stáhl a Rusko přichází o další a další firmy. Nejen o ty technologické, přichází i o české pivo.

Hodně se mluví o tom, jak technologické firmy mohou ovlivňovat situaci na Ukrajině. Apple i Google nebo Garmin vypnuly například informace o dopravní situaci a vytíženosti obchodů a dalších míst. Zbavily tak agresory možnosti zjistit, kde je aktuálně hodně lidí nebo kde se zastavily kolony. Google jde ještě dál, díky aktualizaci nástrojů Google Play Services nabízí v telefonech ukrajinských uživatelů automatická varování před nálety. V Kyjevě vytvořili samostatnou aplikaci, ale Google umí varování zobrazit na většině aktivních telefonů s Androidem i bez této aplikace. Drobnost, která může zachránit životy a nejspíše bude užitečnější než sledování covidových kontaktů.

Zajímavý vývoj nastal v Rusku při psaní newsletteru – ruská prokuratura se rozhodla požádat soud o zákaz fungování společnosti Meta v Rusku poté, co firma upravila pravidla pro přijatelný obsah tak, aby její pracovníci nemuseli mazat příspěvky volající po smrti okupantů, Putina a Lukašenka. Meta se má dostat na seznam zakázaných teroristických organizací, a to znamená konec Instagramu a WhatsAppu v Rusku.

Krátce ze světa

Svět technologií ale nespí ani mimo Apple a nespí ani kybernetičtí kriminálníci. Skupina Lapsus$ poutá pozornost zveřejňováním dat z útoků na významné cíle – na Nvidii, Samsung a nově se údajně chystá zveřejnit i interní data Vodafonu, případně portugalského vydavatelského domu Impresa či dvou e-commerce firem z Argentiny.

V Sony, které přerušilo v Rusku prodej elektroniky včetně PlayStation a zavřelo obchod s hrami PS Store, se údajně nechovají hezky k ženám. Firma v USA čelí hromadné žalobě, ke které se podle informací serveru Axios přidalo osm dalších žen. Původní žalobu podala Emma Majoová v listopadu loňského roku a Sony žádalo její zamítnutí kvůli absenci důkazů.

Odpovědí na tento požadavek jsou výpovědi žen, podle kterých Sony raději povyšuje muže než ženy, diskriminuje ženy při přijímacích pohovorech a toleruje nevhodné poznámky, obtěžování nebo pornografii na pracovišti. Existenci systematického sexismu potvrdila ve výpovědi i Marie Harringtonová, která v Sony pracuje od roku 2006 a v současnosti zastává vysokou technickou pozici. Obvinění nezahrnují znásilnění nebo sexuální zneužívání jako v případě Microsoftu, kde obvinění z nevhodného vztahu s podřízenou čelí i Bill Gates, Googlu nebo Activision-Blizzardu.

Server Metacritic, který sdružuje recenze filmů, her či televizních seriálů, vyhlásil nejlepší vydavatele videoher za uplynulý rok a přišel s překvapením. Nejlepší průměrné hodnocení všech titulů vydaných v roce 2011 měl Microsoft. A neměl ho nejlepší pouze za loňský rok, ale v celé historii sledování recenzních skóre. Sony bylo hned na druhém místě a obě bří firmy si výrazně polepšily proti roku 2020, kdy byl Microsoft šestý a Sony čtvrté. Hry od Microsoftu dosáhly průměrného hodnocení 87,4 procenta díky úspěchu Halo Infinite, Forzy Horizon 5 i Psychonauts 2, Sony mělo průměrné hodnocení svých interních her o šest procentních bodů nižší.

Na dalších místech byly Humble Games, Activision-Blizzard a Bethesda Softworks, která také patří Microsoftu, všichni s průměrným hodnocením přes 80 procent. Letos má skvěle nakročeno Sony, které má už tři hry s hodnocením vyšším než průměr Microsoftu: Uncharted: Legacy of Thieves mají hodnocení 87 a Gran Turismo s Horizon: Forbidden West mají průměrné hodnocení 88 bodů ze sta.

Z naší zahrádky

O situaci na Ukrajině a vedení kybernetické války jsme si povídali s šéfem oddělení, které má v Googlu na starosti ochranu uživatelských dat před útoky. Podobně jako u pozemních útoků je klika, že se ruští špioni zatím neumí pořádně koordinovat. Odemčeno.

Pozornost si samozřejmě zasloužil Apple, tak jsme rozebrali, co nového – i co starého – představil. Kdo by řekl, že v roce 2022 bude jako novinka fungovat telefon s designem z roku 2014 se stejným displejem… Ale nové počítače, tam Apple jede.

Nakonec ještě hlášení, že HBO Max je konečně v Česku. S aktuálně sníženou cenou působí dobře, hlavně proto, že nová aplikace funguje lépe než ta pro službu HBO Go. Někdy je fajn prostě na hodinu vypnout u filmu nebo seriálu.