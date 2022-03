Svět technologií nespí, žije. Během jednoho týdne proběhla herní konference GDC a Nvidia si uspořádala konferenci vlastní, GTC. Firma na ní představila novou generaci čipů s architekturou ARM, která zatím míří do datových center a superpočítačů.

Ne, nejde o novou grafickou kartu, ale o CPU, hlavní výpočetní jednotku se 144 výkonnými jádry. Nový procesor má sloužit pro zrychlení výpočtů spojených se strojovým učením a měl by být dvakrát výkonnější a dvakrát úspornější než současné nejlepší čipy tohoto typu.

Nvidia pro svůj nový produkt zvolila označení Grace podle Grace Hopperové, která zásadně přispěla ke vzniku moderních programovacích jazyků založených na příkazech vycházejících z anglického jazyka místo psaní ve strojovém kódu.

Nvidii má většina lidí spojenou s grafickými kartami, a i tam se dějí věci. Už dlouho se objevují informace o nové řadě grafických čipů, které by se měly prodávat jako GeForce RTX 40xx a které mají kódové označení Lovelace, po Adě Lovelaceové. Tu odborníci pokládají za první programátorku v historii – vymyslela koncept moderního programování s pomocí děrných štítků pro prototyp Babbageova analytického stroje.

Charles Babbage svůj stroj postavit nedokázal, ale funkční podoby se dočka v moderní době. Jedna varianta je vystavená v Muzeu počítačové historie v Palo Altu Foto: Otakar Schön

Nové grafické čipy by se mohly začít prodávat už na podzim, dva roky od příchodu RTX 30xx. Nové čipy mají využít modernější výrobní technologii 5nm. Protože ale nové karty mají mít až o 75 procent více výpočetních jader, stoupne údajně i maximální spotřeba až na 600 W a pro dodávání takového příkonu se chystá i nová verze napájecího konektoru.

Vydání nových karet na podzim je velmi pravděpodobné i díky tomu, že AMD plánuje do konce roku začít prodávat vlastní nové grafické karty s architekturou AMD RDNA 3. RDNA 4 má také využít 5nm výrobní proces a zvýšit počet výpočetních jednotek, nedá se tedy čekat, že by se zásadně změnil poměr sil – obě firmy by měly nabídnout výrazné zvýšení výkonu, možná až na dvojnásobek.

Otázkou bude pouze to, jakou zvolí cenovou strategii. Je totiž možné, že nové karty vstoupí na trh rovnou s vyššími doporučenými cenami, protože stávající karty se i po roce a půl na trhu prodávají i za dvojnásobek doporučených cen. A pokud to tak bude, herní konzole s „vynucenou“ nízkou prodejní cenou budou stále lákavější.

RTX 3080 Ti možná uvidíme jen na obrázku, ale výkon má tato karta fantastický, obrovská je ale i spotřeba Foto: nVidia

Mimochodem se už spekuluje i o upgradu stávajících konzolí, alespoň v případě PlayStationu 5. Model s přídomkem pro by měl nabídnout dvojnásobný grafický výkon, ale na trh se má dostat až v roce 2024, což dává smysl – PlayStation 5 je na trhu jen rok a půl, na nový, výkonnější model v rámci stejné generace se u PlayStation 4 čekalo tři roky a u Xboxu One právě čtyři roky a výsledkem byl lepší poměr ceny a výkonu.

Apple rozjel ve velkém stylu byznys s předplatným, chybělo jen… předplatné na zařízení, jaké nabízí v Česku třeba Alza. No, a podle všeho na podzim Apple přesně takové předplatné nabídne – stálý měsíční poplatek má uživateli poskytnout zařízení i další služby, jako je iCloud, píše Bloomberg. Pro svět, ve kterém nové mobily už nepůsobí tak revolučním dojmem a v němž je snadné používat tři roky starý mobil.

Předplatné má výhodu v tom, že je předvídatelné, dobře se plánuje a dobré plánování znamená efektivitu a tím i vyšší a zaručené zisky. Apple už nyní nabízí „v podstatě předplatné“ ve formě splátkového prodeje, ale nové předplatné by se mělo týkat i jiných zařízení. Podobně jako stávající finanční produkty Applu ale bude geograficky omezené, a to znamená, že v Česku asi nějakou dobu nebude.

Applu se asi také nejvíce dotkne plánovaná evropská legislativa, která má velké technologické firmy donutit k větší interoperabilitě. Na návrhu znění zákona o digitálních trzích (DMA) se konečně dohodla Rada Evropy a zástupci Evropského parlamentu. V případě mobilních systémů znamená DMA možnost nahrávat aplikace mimo oficiální obchod, podporu alternativních systémů placení i interoperabilitu komunikačních služeb, což by znamenalo povinnost zpřístupnit iMessage jiným platformám, otevřít by se ale musel i WhatsApp nebo Facebook Messenger.

Majitelé platforem také nesmí zvýhodňovat své produkty a služby před konkurenčními a zneužívat informace o uživatelích pro získání výhody pro své aplikace a služby. V případě porušení podmínek by hrozila firmě pokuta 10 procent ročního globálního obratu, při opakovaném porušení by se pokuta zvedla na dvojnásobek.

Nyní předběžný návrh musí Rada Evropy a Evropský parlament schválit. Uvidíme, jestli s tím nějak pohne české předsednictví.

Téměř pozitivní zprávy do budoucnosti musíme vyvážit trochu smutnějšími zprávami ze současnosti. Netflix zdražuje, zatím jen v USA a jen o trochu, ale je jisté, že cenou s konkurencí bojovat nechce. Kromě mírného zvýšení ceny v USA Netflix ještě zkouší bojovat proti sdílení hesel. V Chile, Kostarice a Peru testuje možnost přidat další lidi k účtu za 50 až 75 korun. Z testu může vypadnout, že o to lidé nestojí, ale jisté je, že Netflix nechce, aby lidé heslo ke službě sdíleli.

Zdražuje i Starlink. Satelitní internet od Elona Muska, už tak poměrně drahá služba, zdražuje o 11 dolarů na 110 USD, o sto dolarů má být dražší přijímač/vysílač Starlinku. Pro české uživatele cena zatím zůstává na 2579 Kč měsíčně, přijímač s poštovným přijde na více než 17 tisíc, ale v místech, kde jiný zdroj internetu není, se může hodit. Rozhodně se hodí na Ukrajině, kam Musk poslal dvě velké dodávky zařízení.

