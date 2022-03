dvtv

„Postup Ruska je jedním slovem debakl. To, co se jim nepodařilo získat rychle, pokusí se urvat brutální silou. Nedojde-li k vyjednávání, hrozí, že to Ukrajina z dlouhodobého vojenského hlediska neustojí. Jaderná hrozba je tím nejčernějšíma...