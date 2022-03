Je tenčí a výkonnější než Galaxy S22. Oba hlavní fotoaparáty mají vysoké rozlišení. Záda telefonu z ekologického materiálu připomínají papír a nechytají otisky. Vnitřní výbava je parádní. Tak co by mohlo být s vlajkovou lodí značky Realme špatně?

Špatně by vlastně nemuselo být vůbec nic, firma při představení telefonu ukázala svou nejlepší tvář, nedělá velké kompromisy ve výbavě, často naopak, a oznámila i změnu dlouho kritizovaného přístupu k aktualizacím softwaru. Jenže sliby nejsou zárukou dokonalé spokojenosti.

Tvrzení o tom, že je Realme GT 2 Pro nejhezčí telefon na trhu, nepochybně nenajde pochopení u fanoušků nového zeleného iPhonu 13 nebo bílé Galaxy S22 Ultra. Vkus a osobní preference nepochybně hrají roli, ale sám o sobě i v přímém srovnání s konkurencí Realme GT 2 Pro snadno zaujme.

Záda z umělého papíru jsou působivá. Je to plast, biopolymer Sabic LNP Elcrin, žádný hliník nebo sklo, ale na dotyk je příjemnější než „ušlechtilejší“ materiály. Je také energeticky méně náročný na výrobu, a tedy ekologičtější.

Realme GT 2 Pro má záda s téměř papírovým povrchem. Foto: Otakar Schön

Kovový rámeček po stranách a odolné sklo před displejem pak výsledný elegantní dojem jen podtrhují i díky tomu, že je telefon poměrně tenký. I fotoaparáty v kapličce se třemi objektivy vystupují nad povrch jen decentně a v přibaleném šedém pouzdru se zarovnají, takže na stole leží telefon bez kolébání. I po měsíci, co jsem měl GT 2 k dispozici, je dojem z telefonu stále stejný: vypadá skvěle a díky útlému tělu se s ním výborně manipuluje.

Ani po delší době používání se jako problém nejeví absence bezdrátového nabíjení. Je fajn nemuset nikam zapojovat kabely a jen telefon položit a pak zase zvednout z podložky, to se musí nechat. Ještě praktičtější mi ale přijde využít rychlého nabíjení kabelem a usnadnit si život magnetickým konektorem. To přijde na necelé tři stovky. Telefon se navíc s přibalenou 65W nabíječkou dobije z nuly na maximum za 40 minut.

Větší slabinou je absence ochrany proti prachu a vodě. Nejlepší telefony drtivé většiny značek je možné používat v dílně, na stavbě nebo s nimi sjíždět řeku bez obavy z trochy vody nebo prachu – v nejhorším je lze opláchnout, když se ušpiní, a mechanickou ochranu lze vyřešit robustním pouzdrem.

Největší slabinou je absence ochrany proti prachu a vodě. Foto: Otakar Schön

Displej za jedna minus

Realme GT 2 Pro nabízí papírově jeden z nejlepších displejů na trhu. Na úhlopříčce 6,7“ má rozlišení 3216 x 1440 bodů, ještě o fous vyšší než Galaxy S22 Ultra, a slibuje krátkodobý maximální jas 1400 nitů. Nadstandardní je také práce s obnovovací frekvencí. Displej s technologií LTPO2 umí plynule měnit frekvenci zobrazení mezi jedním a 120 Hz.

To všechno zní fantasticky a displej také velmi dobře vypadá. V režimu přirozených barev s přehledem splňuje nároky na profesionální displeje s barevnou odchylkou pod DeltaE 2. Telefon podporuje i HDR zobrazení, na YouTube, u stažených filmů, ale na Netflixu bohužel nikoliv, tam nabídne FullHD rozlišení, ale bez HDR efektů, což je škoda.

Při přímém srovnání s Galaxy S22 Ultra se ale ukázalo, že displej v telefonu Realme není zdaleka tak jasný, jak firma slibuje – ve stejných podmínkách byl vždy citelně tmavší než obrazovka ve vlajkové lodi od Samsungu. A to i při ručním nastavení jasu na maximum. V plně automatickém režimu je potom Realme mnohem tmavší. Telefon neumí optimálně reagovat na okolní světlo, což je podle všeho nedostatek softwaru. Častěji než u jiných telefonů jsem měl potřebu měnit nastavení jasu.

Displej v telefonu Realme není zdaleka tak jasný, jak firma slibuje. Foto: Otakar Schön

Měření pak ukázalo v HDR režimu maximální jas přes 800 nitů, což je skvělý výsledek, ale daleko od slibů. Naměřit výrobcem deklarované hodnoty z laboratorních testů je nicméně v podstatě nemožné, nejde o typické hodnoty. I u Samsungu jsem naměřil 1250 nitů z maximálních 1800 nitů, kterých má telefon dosáhnout. Samsung tak je jasnější a zároveň má menší rozdíl mezi slibovaným jasem a tím naměřeným.

Dojem z videa pak dotváří stereofonní zvuk, který je tišší než u Samsungu i loňského modelu Realme GT 5G, ale pořád je dost hlasitý na to, abyste mohli poslouchat podcast při mytí nádobí. Kvalita zvuku jako takového je ovšem slabá a basy při maximální hlasitosti chrchlají místo dunění. Se sluchátky je to výrazně lepší.

K displeji patří také čtečka otisků prstů. Ta od Realme funguje spolehlivě a rychle, což u čteček integrovaných do displejů nebylo vždy úplně samozřejmé.

Výkon s rezervou

Realme GT 2 Pro využívá nejlepší dostupný procesor pro telefony s Androidem, Snapdragon 8 Gen 1 od Qualcommu, ke kterému inženýři přidali 12 GB operační paměti a 256 GB prostoru pro data. To je výbava, proti níž nelze mít výhrady. Ještě rozumným vylepšením by bylo maximálně rozšíření úložného prostoru na 512 GB, ale v praxi těch 256 GB stačí, i když si na dovolenou budete chtít stáhnout nějaké filmy nebo seriály.

V praxi je výkon naprosto dostatečný. Telefon se chová příkladně a v testech jako je Geekbench 5 patří k vůbec nejlepším mobilům. Slabší výsledek ukázal pouze v testu PCMark pro Android, kde se na čelních příčkách drží i telefony se Snapdragon 888. Realme se však daří ve hrách a při delší zátěži, telefon se nepřehřívá, a tak si déle udržuje vysoký výkon.

Realme ke standardní výbavě čipové sady přidalo vlastní design antén, které mají zajistit lepší připojení k Wi-Fi a které také zvyšují dosah NFC čipu při placení, takže není nutné hledat jedinou správnou pozici telefonu a terminálu.

Hraní videoher a další výpočetně náročné aktivity, třeba střih videa, dokáží spolu s připojením k 5G sítím rychle čerpat energii, ale i během testování na veletrhu MWC v Barceloně telefon zvládl celý pracovní den se spoustou pořízených fotografií, připojenými hodinkami a sluchátky. V méně náročném „domácím“ provozu pak telefon zvládal stabilně den a půl s pěti či šesti hodinami zapnuté obrazovky.

Fotoaparáty lehce krátkozraké

O možnostech fotoaparátů jsme si mohli udělat solidní obrázek už na konci února při testování telefonu před zahájením jeho prodeje. Realme vsadilo na dvojici senzorů s rozlišením 50 Mpx, jeden, ten hlavní, od Sony, druhý u ultraširokého objektivu od Samsungu. Třetí objektiv pak nepatří optickému zoomu, respektive teleobjektivu, ale „mikroskopu“.

Rozhodnutí obejít se bez možnosti přiblížení okolí je zvláštní. Teleobjektivy k vlajkovým lodím patří. V běžném provozu nejde o tak zásadní hendikep, i když na výletech se zoom hodí, stejně jako ultraširoké záběry.

Takhle fotí Realme GT 2 Pro Dalších 21

fotografií

Nakonec „mikroskop“ je zajímavá drobnost, se kterou se dá užít zábava, většinou s dětmi, ale praktické využití je myslím ještě zřídkavější než v případě teleobjektivu. Osobně jsem skutečně využil schopnost telefonu fotit se zaostřením na milimetrovou vzdálenost jen jednou, při zkoumání jehly na gramofonové přenosce. Faktem ovšem je, že pro ověření stavu diamantového hrotu je praktičtější hodinářská lupa, která navíc není omezena nízkým rozlišením 3 Mpx.

Už v prvních dojmech jsem nicméně chválil kvalitu snímků z hlavního senzoru. To platí. Ve většině podmínek, včetně nočních snímků, jsou obrázky detailní, s přirozeným podáním barev a odpovídajícím dynamickým rozsahem. Telefon se nebojí ani umělého osvětlení a šera, neumí si ale poradit s protisvětlem. Asi by to šlo vyladit novým firmwarem, softwarové vylepšování fotografií ale u Realme nikdy nebylo na úrovni Pixelů od Googlu nebo telefonů Huawei.

Selfie kamerka s rozlišením 32 Mpx je nadstandardní nejen rozlišením, ale i schopnostmi, výjimkou je HDR, které působí nepřirozeně, ale při běžném používání na selfie na Instagram nebo pro videohovory je více než dostatečná, byť by to všechno mohlo být ještě lepší, kdyby Realme nabídlo lepší softwarové zpracování snímků. Jenže ani měsíc po začátku testování bohužel žádné zlepšení nepřišlo.

Slibem nezarmoutíš

Tak, a tady je ten zakopaný pes. Realme slíbilo výrazné rozšíření softwarové podpory ve srovnání s absolutním minimem, které nabízelo do představení Realme GT 2 Pro, tedy dva roky softwarových aktualizací – a ještě distribuovaných čtvrtletně. Realme GT 2 Pro slíbilo tři upgrady na nový Android a čtyři roky bezpečnostních aktualizací. To je na stejné úrovni, jakou nabízí Google pro Pixely. Jenže v praxi to tak veselé není.

Telefon, který máme už více než měsíc k dispozici, má stále stejný software s bezpečnostní aktualizací Androidu 12 z 5. ledna 2022. Se čtvrt roku starou aktualizací, bez oprav chyb v softwaru, jako je pomalá reakce jasu displeje na okolní světlo nebo nefunkční biometrické ověření v aplikaci Microsoft Authenticator.

Nedá se nic dělat. Realme je nejlevnější značka koncernu BBK Electronics a podle toho vypadá výbava, která v detailech zaostává třeba za telefony Oppo ze stejné stáje. A vedle telefonů od Samsungu je softwarová podpora opravdu slabá. Nic moc tak ve výsledku není ani poměr ceny a výkonu. Realme chce za GT 2 Pro 19 990 korun, za 22 tisíc korun se dá koupit Galaxy S22, s bonusem za prodej staršího telefonu se za cenu GT 2 Pro dá v podstatě koupit i Galaxy S22+, což je ve výsledku lepší telefon, který navíc bude bezpečně sloužit svým majitelům déle než jiné mobily s Androidem.

Pro Realme je GT 2 Pro výrazná prohra kvůli přehnaným ambicím ztělesněným ve vysoké ceně a nesplněných slibech. Je možné, že Realme skutečně nabídne tři aktualizace na novou verzi Androidu, ale čtvrtletní frekvence bezpečnostních aktualizací, pokud vůbec, nestačí.