Za sebou máme divoký týden, kdy Twitter slíbil možnost upravovat odeslané příspěvky a přijal do svého představenstva Elona Muska. Nejbohatší muž na světě v novém působišti vzbuzuje obavy zaměstnanců i investorů.

Samotné Muskovo jméno stačí na to, aby se hýbaly ceny akcií i kryptoměn, takže jde o významný krok bez ohledu na to, zda fandíte soukromým vesmírným letům, elektrovozům nebo máte rádi Twitter takový, jaký je v současnosti. Pro ostatní akcionáře byl vstup Muska s podílem 9,2 procenta zatím přínosem, po oznámení této změny vzrostla hodnota akcií téměř o čtvrtinu.

Nebyl by to Musk, kdyby při svém posledním kroku neporušil nějaká pravidla. Ve zprávě pro kontrolní orgán SEC nejprve uvedl, že významný podíl akcií koupil jako neaktivní investor, tedy bez pozice ve vedení společnosti. Jen proto, aby se rychle stal členem představenstva. Kromě toho Musk oznámil investice pozdě a díky tomu ušetřil více než 150 milionů dolarů – takový je rozdíl v ceně akcií, které by dokupoval po oznámení, že už má pětiprocentní podíl ve firmě. Kdyby tuto metu oznámil okamžitě, další 4,2 procenta akcií Twitteru už by kupoval výrazně dráž, vysvětluje The Washington Post (WaPo). A samozřejmě to není první Muskův střet s Komisí pro cenné papíry, a nejspíš ani poslední.

Uvnitř Twitteru panují obavy ze střetu firemní kultury s výstředním miliardářem, který nepatří mezi nejpříjemnější šéfy na světě. Musk chystá setkání se zaměstnanci Twitteru, na kterém slibuje odpovědět na jakékoliv otázky. Střet se ale zdá nevyhnutelný. Musk není zrovna liberální demokrat, zatímco aktivní zaměstnanci Twitteru mají, opět podle WaPo, jiné představy o komunikaci na Twitteru.

Drony v akci

Bezpilotní letouny mají možná mediální vrchol za sebou, o Bayraktarech se už tolik nemluví, ale samotná technologie je stále v centru pozornosti. Válka ukazuje, že spotřebitelské drony mohou hrát extrémně důležitou roli při průzkumu i při dokumentování válečných zločinů. A speciální vojenské drony mohou pomoci se zničením válečných zločinců. Po Bayraktarech se teď mluví o „sebevražedných“ amerických dronech, protože v USA je necitlivé používat výraz kamikadze.

Drony Switchblade, které USA poskytly Ukrajině, jsou v podstatě létající videokamery s výbušninou v těle. Američané používají dva modely: „kapesní“ Switchblade 300 s hmotností 2,5 kilogramu a Switchblade 600 s provozní hmotností přes padesát kilogramů. Obě verze jsou ale dostatečně mobilní pro používání pěchotou. Menší model má dosah deset kilometrů, větší zasáhne cíl ve vzdálenosti až 40 km od místa vypuštění.

Zajímavou vlastností dronů Switchblade je schopnost přijímat informace o cíli z jiných dronů. Menší model je určený primárně proti nechráněným zbraním jako jsou granátomety, model Switchblade 600 je to, co Ukrajina potřebuje více – má nálože schopné proniknout pancířem. Drony Switchblade navíc neřídí lidé přímo. Ti jen zadají, co má dron hledat, případně kam má zaútočit, a stroj už manévrování zvládne autonomně. Ze země lze ale útok kdykoliv přerušit v případě, že se v zóně dopadu objeví civilisté nebo se změní okolnosti.

Nakonec se ale můžeme vrátit k civilním dronům a k našemu článku o pěti technologických průlomech, na které už dlouho čekáme. V tomto textu jsme si stěžovali na konec snah o dodávky zboží prostřednictvím dronů, protože Amazon utlumil svůj program, který běžel šest let. Nyní to vypadá, že kde Amazon přestal, nastupuje Google. Divize Wing oznámila, že 7. dubna začíná poskytovat přepravní služby v oblasti Dallas-Fort Worth. Alphabet spolupracuje primárně se společností Walgreens, která provozuje lékárny spojené se samoobsluhami. Drony by měly přepravovat léky a zdravotní pomůcky přímo k zákazníkům, ale letecky by se měla dopravovat k zákazníkům i zmrzlina z poboček Blue Bell Creameries. Stroje budou připravené přímo na parkovištích u prodejen Walgreens a měly by zvládnout převážet balíčky s hmotností až 1,5 kilogramu na vzdálenost 5 km, celkový dolet dronu je pak přes 10 km. Na revoluci v logistice to zatím ani tak nevypadá, ale myšlenka je to pořád hezká.

Náckové ve hrách

Tento týden jsme se věnovali také videohrám, protože je na výsluní vytáhl ministr školství, jenž má na násilné hry svůj názor, který bohužel prezentuje i z pozice ministra. Ukazuje se ale, že kromě konzervativního vnímání videoher jako zdroje násilí ve společnosti existuje i omezená snaha z opačného břehu. Aktuální text Io Doddsové pro The Independent vykresluje videohry jako loviště neonacistů, kteří ke zvrácené ideologii vychovávají děti v Minecraftu a Robloxu. Článek stojí za přečtení už jen jako ukázka tendenční, aktivistické žurnalistiky. Stačí pár příkladů soukromých serverů a uživatelských profilů a z celého herního průmyslu se dá udělat semeniště nácků.

Až na konci textu totiž stojí jednoduchá citace: „Podle Rosse Frenetta jsou hry a herní kultura součástí řešení, když říká, že neexistuje důkaz, že by hráči nebo herní komunity byli ve větším riziku radikalizace než jiné skupiny.“ Takže ano, existují knihy, které mají náckové rádi, a vyskytují se na sociálních sítích a bohužel i ve hrách. Postavit ale rozsáhlý text na tom, že hry představují časovanou bombu znásobenou pandemií, protože v nich bílí náckové rekrutují budoucí teroristy, je prostě zločin proti žurnalistice. Jenže přesně takové texty táhnou návštěvnost.

Z naší zahrádky

V rubrice Tech jsme kromě faktické rozborky ministerských názorů na hry zkusili shrnout i přínosy videoher, což je vlastně nošení dříví do lesa. Většina lidí slyšela o chirurzích, kteří lépe operují díky střílečkám. Ale těch přínosů je mnohem více a my k nim dosadili i primární zdroje a vědecké studie. Odemčeno.

Kolega Valášek rozbil argumenty velkých technologických firem, podle kterých je propojení různých komunikačních aplikací hrozbou pro soukromí na internetu. Ukazuje se, že stačí jen trocha vůle a investic. Uvidíme, jak si je EU dokáže vynutit.

Nakonec nabízíme recenzi prvních opravdových chytrých hodinek od Xiaomi. Tato firma dlouho sázela jen na levné náramky, ve kterých kraluje trhu, teď to zkouší dohnat i u hodinek, které mimochodem vypadají hodně dobře a ještě se nám je nepovedlo zničit.