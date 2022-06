V každé generaci je jedna vyvolená. Samojediná se postaví upírům, démonům a silám temnoty… I když vám legendární úvodní věta seriálu Buffy: přemožitelka upírů nic neříká, nevadí. Buffy je v nabídce Disney+ v originále, v češtině a pravděpodobně ve všech dalších jazycích, ve kterých se dočkala dabingu.

Kultovní seriál pro náctileté je starý čtvrt století a ukazuje, že Disney+ není jen sbírka Hvězdných válek, Mickey Mouse a kreslených princezen. Počáteční zkoumání katalogu ukazuje, že slib plně počeštěného obsahu má drobné mezery, ale někdy je to pro dobro společnosti, třeba v případě The Kardashians.

Disney+ na sebe nechal dlouho čekat, do Česka se dostal po dvou a půl letech, ale produkci pro streamovací službu jedné z největších mediálních firem na světě už v Česku zná díky pirátství kde kdo. Mandalorian se stal mezi fanoušky Star Wars obrovským hitem díky povedeným postavám v čele s „malým Yodou“, Dítětem.

Seriál, který má zatím dvě řady, slouží jako malá záplata na věci, které Disney podle fanoušků zkazil – například poslední dva díly filmové ságy nebo komerčně i příběhově nepovedený Han-Solo. Mandalorian sám o sobě stačí na to, aby odůvodnil měsíční předplatné, které stojí 199 korun za možnost sledovat videa na čtyřech obrazovkách současně ve 4K rozlišení s HDR10 nebo Dolby Vision a zvukem podle standardů Imaxu.

I starší obsah má solidní technickou kvalitu, není sice ve 4K, ale vypadá lépe než televizní vysílání nebo DVD, je jen otázkou, nakolik tento dojem ovlivňuje zdrojový materiál a nakolik je to práce vylepšovacích algoritmů v televizorech. V rozlišení 4K je asi 400 filmů i některé nové seriály včetně Mandaloriana nebo Dollface.

Široce rozkročená nabídka

Marvelovský seriál Vandavision je aktuální hit a také technologický paradox. Seriál je ve 4K a s podporou Dolby Vison , ale zpočátku má černobílý obraz v poměru stran 4:3, a ještě s nostalgickým odkazem na seriál Bewitched z roku 1964. To je ale základ celé minisérie, která se pohybuje v čase a po dekádách paroduje typické seriály, to vše na pozadí příběhu navazujícího na Avengers: End Game.

Výhodou Disney+ je, že pokud superhrdiny nemáte nastudované, můžete se do jejich studia pustit díky archivu Marvelu, který je součástí služby Disney+. A co je příjemné – Disney+ obsahuje připravené seznamy včetně chronologické posloupnosti filmů nebo sbírku „úvodních“ příběhů různých superhrdinů včetně nováčka Slečny Marvel, u které je k dispozici první díl série, další bude Disney uvolňovat každý týden, druhý vyjde 15. června.

Rozmanitost nabídky není jen marketingový trik a rozdělení služby do sekcí Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic a Star funguje jako jednoduchý rozcestník. Většina záložek má jasně definovaný obsah, Star je spíše směsice, která na první pohled připomíná programová témata současných televizních stanic. Zahrnuje vše od kompletního seriálu MASH přes Chirurgy a Doktůrky až po Titanic, Borata, Marťana, Terminátora a novinky, jako je Smrt na Nilu, nebo klenoty, jako jsou Simpsonovi, Futurama nebo již zmíněná Buffy.

Specifickou kategorii obsahu pak představují tituly pro děti. Disney sice nakoupil kde co, ale pořád je to firma, která se nějakých osmdesát let soustředí na tvorbu pro děti, provozuje vlastní dětský televizní kanál a Mickey Mouse, Rychlou rotu a Hannah Montanu zná asi každý. Netflix ani HBO Max nevzbudilo u naší skoro jedenáctileté slečny ani zdaleka takovou reakci jako pohled na dětský účet v Disney+. A to má HBO Max kompletního Harry Pottera.

Dětský obsah v češtině je přitom samozřejmý, navíc má nadprůměrnou technickou kvalitu. Disney má od začátku na dabingová studia vysoké nároky a u hlasů postaviček pro kreslené seriály si minimálně v minulosti nechával posílat nahrávky ke schválení.

Při prohlížení obsahu jsem objevil i tituly bez českého dabingu, u The Kardashians mi to udělalo spíše radost, u Castla to může vadit trochu více, ale většina blockbusterů i starší produkce mluví česky. MASH má dabing z Novy, Buffy z Primy a česky mluví i historické díly Myšáka Mickeyho. Asi největší podíl titulků mají pořady z produkce National Geographic, což se dá pochopit, i když je to škoda, děti mají zvířátka rády.

Lepší než Ulož.to

Disney+ při svém spuštění trochu zaváhal. Půlnoční premiéra neproběhla, web začal fungovat asi hodinu po půlnoci, aplikace pro Android a zařízení se systémem Android TV byla dostupná podobně a na iOS se dostala později. Ráno už ovšem byla dostupná i na televizích Samsung. Nebylo ani nutné ji instalovat, podobně jako HBO Max ji Samsung zařadil do standardní výbavy.

Nabídka „všechno“ za jednu cenu je v podstatě stejná jako u HBO Max. Cena 199 korun za měsíc je identická a je výhodnější než Netflix, který za stejné peníze umožňuje streamovat jen v SD rozlišení, a hlavně pouze na jednu obrazovku, zatímco konkurence má v základu čtyři souběžné streamy.

Množství obsahu je rozumné a pro nového předplatitele obrovské. Stovky filmů a seriálů jsou reálně tisíce hodin obsahu. Jen třeba MASH má více než sto hodin, Simpsonovi mají dvojnásobek. Cena streamovacích služeb je v tomto ohledu těžko překonatelná. Ve chvíli, kdy se domácnosti snaží šetřit, mohou být služby v oblasti zábavy zbytné, ale praxe ukazuje, že je to spíše naopak. Podobně jako videohry nabízí streamování velmi dobrý poměr ceny a výkonu, v podstatě i placení prémiového členství na Ulož.to je dražší, nemluvě o nesrovnatelném pohodlí.

Aplikace je kromě Androidu, iOS a moderních chytrých televizí dostupná i na herních konzolích, i když kvůli spotřebě energie nedává moc smysl pouštět kvůli videu Xbox Series X nebo PlayStation 5, když přehrávání zvládne samotná televize nebo chromecast za tisícovku.

Všechny vyzkoušené verze aplikace navíc fungují bez chyb a podporují očekávaní funkce a služby od stahování obsahu pro konzumaci na cestě na dovolenou až po streamování přes Google Chromecast či Apple Airplay. Funguje i automatické přihlášení k televizím a aplikacím v konzolích s použitím mobilu, ani není třeba zadávat kódy, stačí, když jsou obě zařízení připojená ke stejné síti.

Zároveň ale není úplně rozumné podlehnout příslibu úspor a pořídit celoroční předplatné za zvýhodněnou cenu. S ohledem na souboj streamovacích služeb je jednoduše výhodnější je střídat. Měsíc dva s jednou, a pak to vystřídat. I když pro rodiče školáků je to zvýhodněné předplatné vlastně dobrou investicí.