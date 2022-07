Možná právě balíte na dovolenou nebo jste ve finálních fázích plánování. Sezona začala už v červnu a do pohybu se podle dat operátora O2 pustilo o 60 procent více lidí než před rokem.

Možná také řešíte, jak zabavíte děti, případně sebe. A určitě jste při tom narazili na to, že Vám situaci může usnadnit nějaké předplatné – Disney+, HBO Max, Kuki, Netflix, PlayStation+ v novém nebo Xbox Game Pass.

Spousta zábavy s neomezeným přístupem za předem jasně stanovenou částku je jedna z nejpříjemnějších věcí, které přinesl multimediální web s nástupem chytrých telefonů. Kritici mohou říkat, jak tento přístup kazí vkus a znehodnocuje umění nebo že z toho lidi jednoduše blbnou, ale to se říkalo už u knihtisku.

Možná stojí za připomenutí, že díky Evropské unii funguje přístup k českým internetovým televizím i v zahraničí. Kuki jsem vyzkoušel v Rakousku a Řecku, funguje bez problémů a platí to i pro všechny další provozovatele. Ve spojení se zpětným shlédnutím programů je to příjemná drobnost.

Pro dovolené na odlehlejších místech nebo na místech s 20 let starou wi-fi sítí poháněnou 3G mobilním internetem (nejspíš, neptal jsem se) jsou vhodnější aplikace, které umožňují stáhnout si filmy a seriály předem. Evropský datový roaming je super, ale 10 GB není dost na zábavu dvou větších dětí ani na týdenní dovolené.

Poměr cena/výkon, i s omezeným přeskakováním reklam na Primě, je u IPTV i Netflixu a spol. parádní. Totéž platí i pro herní služby od Microsoftu a Sony, dost možná i pro Microsoft 365, pokud dokážete využít velké online úložiště s automatickou ochranou proti ransomwaru.

I Microsoft 365 ale má své limity. Platit každý rok dva a půl tisíce za používání Wordu nebo Excelu pro soukromé účely, když existují Google Docs nebo LibreOffice? To většině lidí smysl nedává. Podobné je to u ostatního softwaru. Nejlepší příklad z praxe představuje v českém prostředí Zoner Photo Studio. Od verze X přešel na variantu předplatného. Aby to obhájil, nechal si do verze za předplatné zásadní novinku – podporu práce s vrstvami. Už to bude šest let.

Za tu dobu se nová verze moc nezměnila a ta předchozí, dostupná za jednorázovou částku, mi slouží mnohem déle. I kdyby Zoner celou dobu držel „zaváděcí“ slevu, tak by za šest let stál přístup 3300 korun. Nebo 6 × 1390 Kč, což je standardní cena za roční přístup pro jednoho uživatele. Zoner Photo Studio 18 stálo 1499 korun. Není potom divu, že výrobci softwaru chtějí jistotu stabilních příjmů místo jednorázového poplatku. Problém je ale v tom, že bez dostatečné konkurence a s jistotou platících zákazníků se vývoj nových věcí zpomalí, často dramaticky. A proto je super, že vznikají menší a často bezplatné projekty s podobnými funkcemi. Třeba český „fotohrášek“ Photopea Ivana Kuckira.

Novinky z domova i ze světa

I když jsme začali dovolenou a předplatnými, okurková sezona nehrozí a technologický svět se řítí kupředu, i když je to dost možná způsobené tím, že teprve nyní dohání zpoždění nabraná kvůli covidu v Číně. Na test třeba teprve nyní dorazily první nové televizory a právě ve chvíli, kdy se nové modely od Samsungu proměnily v herní stroje. Ale recenze bude chtít ještě trochu času, oficiálně to běží první den.

Léto budou mít technologické firmy na to, aby se připravily na nepříznivý podzim. Gartner odhaduje, že letos globální prodeje PC klesnou o deset procent a v Česku snad dokonce o 17 procent – a to je masakr. Podobně nedobře to vypadá i s telefony, v Evropě podle Canalysu poklesly prodeje v prvním čtvrtletí o 12 procent a Xiaomi meziročně prodalo o 36 procent méně telefonů, Samsung o 16 a Apple o 6. Z větších značek rostlo jen Realme, a to o 67 procent, takže se ze dvou procent dostalo na čtyři procenta tržního podílu.

Na studený podzim a zimu se chystá i Facebook, který těžkou budoucnost popsal zaměstnancům v interních materiálech, kde varuje před zmražením rozpočtů a stavů. Facebook se snaží také zvýšit své příjmy a zároveň chránit počty svých uživatelů před dravým TikTokem a kromě toho investuje obří částky do virtuální reality.

Mimochodem znovu můžeme připomenout naše oblíbená herní studia. Beat Games, tvůrci VR hry Beat Saber, pokračují v megaúspěchu, poslední hospodářské výsledky ukazují, že jde co do obratu o největší české herní studio, překonali i Bohemia Interactive. BI má ale větší zisky, což je asi větší úspěch, každopádně vysoké náklady Beat Saberu jsou logické – za licence ke skladbám největších světových hvězd musí nepochybně platit jako mourovatí. A dojde i na Warhorse: Kingdom Come má za sebou už 5 milionů prodaných kopií. Na druhý díl se stále čeká a všichni ve Warhorse mají pusu na sto západů…

ARM představil nové čipy, které bude licencovat výrobcům mobilních procesorů. Nejvýraznější novinkou je přechod na čistě 64b architekturu, která ze hry vyřadí zastaralé aplikace, a potom podpora ray-tracingu, fyzikální simulace světla a stínů ve hrách. Hrubý výkon se zlepšuje jen konzervativně, u grafického čipu o 15 procent, takže náskok Applu asi zůstane i do dalších let.

Z naší zahrádky

Tématu dovolených jsme se tak trochu drželi i na Techu s recenzí telefonu Oppo Find X5 s fotoaparátem s nálepkou Hasselblad, který překvapivě přinesl reálné a výrazné zlepšení při pořizování fotografií. Přiznám se, že to jsem nečekal.

Další recenze se věnovala levné bezpečnostní kamerce Tapo, která patří k nejprodávanějším na trhu a my jsme chtěli zjistit, jestli je to zasloužený úspěch, nebo jestli spousta lidí dělá chybu.

Nakonec odemykáme další letní recenzi chytrých hodinek Withings, na kterých není chytrost moc vidět, ale o to lépe fungují na pozadí, automaticky, a dlouho.