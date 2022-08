Současné šifrování stojí na algoritmech, jejichž prolomení by i těm nejvýkonnějším současným počítačům trvalo biliony let. Kvantové počítače, které by mohly přijít už v příští dekádě, to ale zvládnou v řádu vteřin. V bezpečí by tak nebyla žádná data, hesla ani bankovní účty. Americká vláda proto v roce 2017 vyhlásila soutěž o nový způsob šifrování, který by kvantovým počítačům odolal. Letos v červenci oznámil vládní Národní institut pro standardy a technologie (NIST) poslední čtyři finalisty, kteří se již brzy mají stát novým standardem. Belgický matematik Walter Castryck ale nyní uvedl, že se mu jeden z nadějných algoritmů povedlo prolomit. Potřeboval na to jen matematiku, hodinu času a počítač s jednojádrovým procesorem.

Algoritmus označovaný jako SIKE sice nebyl vybrán jako vítězný standard, počítalo se s ním ale do zálohy, kdyby jeden z finalistů neuspěl. Nyní se ale ukázalo, že s využitím vysoce komplikované matematiky se SIKE stává úplně neužitečný. Castryck se svým kolegou Thomasem Decruem využili matematické objevy z roku 1997 a 2000 a rozklíčovali křivky grafů, pomocí kterých SIKE skrýval šifrovací klíče. Získali tak od NIST odměnu ve výši 50 tisíc dolarů (1,2 milionu korun).

