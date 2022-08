Vymyslet u počítačových monitorů něco nového je hodně náročné. Příslušenství pro počítače je daleko v závěsu za inovacemi ve světě moderních televizí. To nejlepší, co za poslední roky do světa monitorů dorazilo, tak pochází od největšího výrobce...

9. 8. 2022 ▪ 7 min čtení