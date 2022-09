Mobilní telefony jsou na vrcholu. Představení nových iPhonů ukázalo, že ani Apple už nedokáže výrazně zlepšit výkon svých telefonů. Dokonce zašel tak daleko, že pro lepší odlišení variant iPhonů v těch trochu levnějších nechal loňské procesory. A ukázalo se, že ty nové jsou jen marginálně rychlejší.

V podobné situaci jsou všichni výrobci telefonů. Meziroční rozdíly se zmenšují a v současné situaci to bude problém. Zákazníci kvůli vysokým cenám energií začali šetřit a mobily a počítače jsou po dvouletém boomu první na řadě při škrtech v rodinných rozpočtech.

Krása dronů

Jsou ale oblasti, kde trh není nasycený a kde se dá ještě pořádně překvapit, vylepšovat a časem možná i zlevňovat. A jednou z takových oblastí představují bezpilotní letouny, které v poslední době dostávají prostor hlavně díky svému vojenskému využití. Nejde jen o Bayraktary, ale i o „komerční“ drony. Takové DJI musí mít hotové posvícení, protože jejich průmyslové drony za stovky tisíc i desetitisícové spotřebitelské varianty našly na Ukrajině skvělé uplatnění pro výzkum, ale také po drobných úpravách jako potenciálně smrticí zbraně.

Malá velikost je často výhoda. Malé drony jsou špatně vidět a ještě hůř se do nich trefuje, pokud nelétají příliš nízko. Vedle systémů nočního vidění, nosičů plátů tak drony „z hračkáren“ patří mezi nejžádanější výbavu jednotek na frontě. A ty pro armádní použití se staly velmi žádaným vývozním artiklem, který se dotkne i Česka – u nás vznikají tajemné drony Bivoj, které míří i na Ukrajinu. Výrobce je v utajení, představení dronů veřejnosti proběhlo s přísnými pravidly. A není to jediná značka dronů vznikajících v Česku.

Na nové drony se mohou těšit i spotřebitelé bez zbytečných milionů. Tento týden novinku ukázala společnost DJI, asi největší komerční výrobce dronů. Model Avata je malý dron pro začátečníky a asi první dron, který po nárazu do překážky dokáže udržet výšku. Nespadne, jen se odrazí a je schopný letět dál. A v případě pádu na zem na záda se umí překotit na správnou stranu a opět vzlétnout. Vysokou odolnost získal díky senzorům, ale hlavně díky chráněným rotorům, kryty jsou součástí těla dronu, který můžete držet na dlani, i když ji bude trochu přesahovat – rozměry 18 x 18 x 8 cm nejsou úplně kapesní. Dron se ve vzduchu udrží až 18 minut, ale to je vznášení na místě.

Dronem to ale jen začíná. K Avatě DJI dodává i sadu speciálních brýlí a pohybový ovladač pro přirozené létání z pohledu první osoby – prý si s dronem zalétá i úplný laik a mnohem bezpečněji než s joystickem v ruce nebo při ovládání mobilem. Samotný dron se prodává asi za 15 tisíc korun, balíček s brýlemi a ovladačem přijde na 38 tisíc.

Pokud to zní jako reklama a jeden produkt, omlouvám se, ale DJI drony umí a Avata představuje pokrok, který má jasný přínos pro obyčejného uživatele (který stejně potřebuje registraci jako provozovatel dronu). Snad se brzy dostaneme k testování. Loňské létání s DJI mini 2 bylo skvělé.

Krátké zprávy

Facebook pokračuje v divném chování – pravděpodobně v rámci úspor zrušil tým, který měl za úkol zajistit, aby se produkty firmy chovaly zodpovědně. Firma samozřejmě tvrdí, že zodpovědný přístup k produktům a soukromí uživatelů zůstává prioritou firmy, ale že místo centrální jednotky bude lepší věnovat se téhle problematice v rámci vývoje jednotlivých produktů. Tak určitě.

Microsoft narazil ve snaze převzít herní vydavatelství Activision Blizzard, britské úřady chtějí provést hloubkové zkoumání, pokud firma nenabídne dostatečné záruky, že akvizice nepoškodí zájmy spotřebitelů. Sony mezitím zveřejnilo detaily nabídky, podle níž se Microsoft chtěl zavázat k tomu, že nejpopulárnější 3D střílečka Call of Duty bude vycházet alespoň tři další roky i pro PlayStation. Sony to označuje za nedostatečné, asi celkem logicky.

Microsoft se mezitím snaží přesvědčit, že chce, aby hráli všichni a všude. Pro uživatele Game Passu si Microsoft na konec roku chystá novinku v podobě rodinného předplatného Game Pass Friends & Family, které bude pro pět uživatelů stát o kousek méně než dvě samostatná předplatná. Zatím je služba dostupná například v Irsku. Do konce roku by ale snad měla být všude, kde funguje Game Pass.

Příští týden trochu jiný pohled na inovace a možná i na šetření nabídne i další ročník Maker Faire Prague, od 17. do 18. září v Holešovické tržnici. Velký prostor zabere 3D tisk, na veletrhu inovací se podílí i výrobce 3D tiskáren Prusa Research. Na místě budou roboti, LEGO, ukázky truhlařiny (klasické i s CNC), výroby neonových písmen, programování a práce se senzory… A většinu toho bude možné si vyzkoušet.

