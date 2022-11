Chcete prodávat kapesní hudební přehrávač, když všichni vaši zákazníci mají iPhony a Samsungy Galaxy? Potom musíte zapomenout na pravidla a opřít se o vlastní minulost. A smířit se s tím, že budete mít jen malou, ale o to nadšenější skupinu zákazníků. Zákazníků, kteří budou ochotní zaplatit devět, třicet šest nebo devadesát pět tisíc za luxus a kouzelný příběh. A za kvalitní zvuk, samozřejmě.

Vlajkovou lodí ve světě kapesního audia, ale i digitálního zvuku obecně, je Walkman NW-WM1ZM2 Signature Edition. To nejlepší, co zvukoví inženýři Sony dokázali vtěsnat do rozměrů klasického walkmanu. Nostalgie však hraje jen vedlejší roli.

Design těžké váhy

Sony se drží poučky, že u hi-fi se o kvalitě rozhoduje pomocí hmotnosti. Kvalitní materiály a součástky totiž něco váží. V případě NW-WM1ZM2 to znamená 490 gramů plus kožené pouzdro, které je součástí balení. I rozměry jsou velké a připomínají spíše první generaci kazetového osobního přehrávače než moderní walkmany s dálkovým ovládáním na sluchátkách, které byly jen o pár milimetrů silnější než magnetofonová kazeta nebo minidisk.