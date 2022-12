Ani devět žen těhotných najednou neporodí dítě za měsíc. O tom, že nestačí mít jen dost peněz na velký tým, se přesvědčují velké firmy běžně a platí to i pro Apple. Během jednoho týdne přišly zprávy o odkladech a změnách hned u dvou produktů.

Blíže k vydání je headset pro rozšířenou a/nebo virtuální realitu. Po letech vývoje se mohl ukázat údajně už letos na vývojářské konferenci WWDC, ale Apple raději veřejný debut svého nového produktu odložil. Důvod byl jednoduchý – zařízení ještě nebylo připravené a nikdo nechtěl riskovat, jak si to troufal Steve Jobs, který několikrát představoval nové produkty, i když ještě úplně nefungovaly.

Apple své chytré brýle neukázal ani během podzimu, kdy mohly sehrát roli „ještě jedné věci“ na závěr show při představení nových iPhonů. Analytik Ming-Chi Kuo, který se na Apple specializuje, nyní říká, že se plánovaná dostupnost headsetu posunula z druhého čtvrtletí příštího roku až na druhou polovinu roku, což může znamenat odložení o měsíc, ale také o půl roku. Důvodem je zpoždění vývoje softwarové části produktu.

Brýle mají primárně oslovit firemní zákazníky a podle Kua jich v příštím roce Apple nezvládne dodat více než půl milionu kusů, zatímco většina trhu očekává, že Apple prodá kolem milionu těchto zařízení.

Pro Apple se vlastně novými odhady analytiků nic nemění – produkt firma zatím neoznámila, takže oficiálně ani nenabírá zpoždění, jen si dává záležet, aby novinka na trhu měla lepší šanci než první verze Google Glass téměř před deseti lety. Nejde přitom jen o Apple, ale i o jeho dodavatele a konkurenty.

Apple prokázal už čtyřikrát, že umí prodat věci, které ostatní umí vyrobit, ale nemají pro ně zákazníky. iPhone, iPad, AirPody a Apple Watch postrčily dopředu celý technologický svět, ať už se to kritikům Applu líbí, nebo ne. Pokud se Applu podaří udělat z rozšířené reality módní záležitost, začnou se snažit i ostatní, nejen Facebook. Podobné to bude i u chytrého automobilu, i když tam Apple spíše jen dohání trend.

Na silnici za tři roky

Apple na vlastním autě pracuje léta, kdysi odmítl i převzetí Tesly, ale zatím veřejně nikomu nic neslíbil. Spekulace a úniky informací však ukazují poměrně náročnou cestu Applu k novému trhu. Apple jednal o spolupráci s několika automobilkami, připravoval vlastní vůz, který se měl obejít bez volantu, ale nakonec to vypadá, že se spokojí s kompromisem – z plně autonomního vozu se firma přeorientovala na hybridní přístup – autonomní provoz na dálnicích, volant mimo ně.

Auto od Applu by se podle zdrojů Marka Gurmana z agentury Bloomberg mohlo dostat na silnice v roce 2026 právě díky rezignaci na plnohodnotný systém autonomního řízení. Srdcem vozu, který chce Apple prodávat s cenou od 100 tisíc dolarů bez daní (přes 2,3 milionu korun), což je srovnatelné s cenou základní verze Tesly modelu S.

Srdcem vozu má být počítačový systém s kódovým označením Denali, vybavený na míru vyvinutými senzory. Výkon celého systému má odpovídat asi čtyřnásobku aktuálně nejlepších počítačových čipů od Applu. Z pohledu automobilu ale bude zajímavější, jaké budou jízdní vlastnosti, na kterých pracují inženýři, jež Apple přetáhl z Tesly, Porsche nebo Lamborghini.

Dražší hry, levné filmy

Dobré zprávy o dostupnosti žádaných produktů má Sony. I když to dlouho vypadalo všelijak a Sony se nechtělo na toto téma vyjadřovat, na začátku prosince je poprvé po dvou letech PlayStation 5 běžně k dostání. Cena ale stoupla na 17 490 korun.

Růst cen v herním průmyslu tím nekončí. Microsoft už oznámil, že u nových her v příštím roce zavede vyšší cenovku 70 dolarů, dotáhne se tak na ceny her od Sony. V Česku to znamená, že špičkové tituly budou i na Xboxu stát nejspíše 1799 korun. Otázkou času pak je jen, kdy Microsoft zdraží také své předplatné Game Pass – vyšší ceny nových her od Microsoftu lze totiž obejít právě díky předplatnému, kam novinky míří hned v den vydání.

Microsoft se zdražením pravděpodobně počká na to, zda se mu podaří převzít vydavatelskou firmu Activision Blizzard, která by výrazně rozšířila nabídku her v Game Passu. Zatím to vypadá, že to nebude úplně hladké, Microsoft už se chystá na ústupky. Tento týden uzavřel dohodu slibující dostupnost série Call of Duty od Activisionu na dalších 10 let v případě, že akvizici dokončí.

Netflix, Disney+, HBO a novácké Voyo mají další konkurenci. Projekt České kino nabízí sedm set českých filmů od těch pamětnických po relativní novinky, jakou je Poslední aristokratka. Novější snímky se do služby budou dostávat asi rok až dva po uvedení v kinech. Službu provozuje společnost Centrum českých filmů, za kterou stojí producent a režisér Miloslav Šmídmajer a Karel Krčmář, podnikatel v oboru internetu věcí a zakladatel IoT platformy Miotiq. Za zaváděcí cenu 99 korun na první měsíc a se 14 dny na vyzkoušení zdarma je České kino dobrý vánoční tip.