Po dvouletém čipovém hladomoru nyní nastala razantní změna. AMD, Intel i Nvidie ruší část objednávek procesorů. A největší výrobce čipů na světě, tchajwanský obr TSMC, očekává pokles tržeb o 15 procent. Prodeje grafických karet v roce 2022 byly nejhorší za posledních dvacet let, meziročně poklesly na polovinu. Poměr ceny a výkonu u počítačů a telefonů se navíc v roce 2022 nezlepšil, naopak.

Špatné zprávy spojené s úsporami u největších a nejbohatších firem na světě ale nemusí být vždycky špatným znamením pro spotřebitele. Užitečné inovace vznikají často právě v době, kdy se až tolik nedaří. A možná dojde i na snižování cen.

Rok 2023 přinese hledání rovnováhy mezi tím, co by firmy rády prodávaly, a tím, co uživatelé budou ochotní zaplatit. Zdražování, které přišlo v druhé polovině loňského roku, by mohlo zastavit. To naznačují neoficiální zprávy z Applu.