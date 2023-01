Co může člověk udělat pro to, aby na Hradě skončil jeho favorit? Základem je hodit mu hlas, další krok je přesvědčit případné váhající známé, pokud je to možné. Když vám ale vadí nejen protikandidát, ale i lži a manipulace, máte ještě další možnosti – třeba se pustit do podpory na sociálních sítích. Můžete to přitom dělat dlouhodobě jako třeba překladatel a člen kampaně Michala Horáčka v prezidentské volbě 2018 Viktor Janiš nebo to můžete zkusit jen na týden a neoficiálně.

Zatímco kolegové z domácího oddělení musí být neutrální, i když mluví s lidmi, kteří vedli neetickou kampaň, která vyděsila spoustu starších lidí i školáků, já jsem to nedokázal. Mohl jsem si alespoň naplno vyzkoušet, jak vypadají volby na sítích a jak jejich vnímání ovlivňují algoritmy, a najít čtyři úrovně komunikace „protivníků“.