Karta, kterou Nvidia představila jako RTX 4080 s 12 GB paměti, se vrátila s novým jménem a lepší cenovkou. Už to dělá z GeForce RTX 4070 Ti unikát. V podstatě se potvrdilo to, co jsme odhadli už při původním představení. Cena byla ambiciózní, ještě...

5. 1. 2023 ▪ 12 min. čtení