Chytré televize v čase hloupnou. Můžete si koupit televizi za půl milionu korun nebo ještě dražší, ale už za rok může být v něčem horší než nové modely za pár tisíc. Spuštění nových streamovacích služeb iPrima+ a SkyShowtime připomnělo, že nestačí nabídnout možnost udělat z krabice od televize domeček pro kočku.

Hned poté, co se po českých televizních obrazovkách začal prohánět nestárnoucí Tom Cruise, se začali rozčilovat majitelé chytrých televizí, kteří na své televizi novou službu SkyShowtime neviděli, stejně jako před týdnem Primu. Zákazníkům naštěstí stačí podívat se do obchodu s aplikacemi, kde novinky najdou, ale za pár let to může být jinak.