Srdce domácí sítě je často schované na půdě, pod gaučem nebo třeba na chodbě u botníku. Většinou prostě proto, že právě tam je životadárná přípojka k internetu. Routery si málokdo s hrdostí vystavuje, i když je to to nejlepší, co lze pro kvalitu domácí sítě udělat. A výrobci se snaží, aby se na router dalo koukat se stejným zalíbením jako na nerezovou americkou lednici se zásobníkem na led a LCD obrazovkou.

Nový router RT-AX59U od Asusu se snaží tvářit jako elegantní doplněk, díky chytrému nápadu ho jde bezpečně připevnit i na stěnu. Není sice z nerezu ani hliníku, to rádiovým vlnám nedělá dobře, ale zato má netypický tvar s příjemnou modrozelenou kontrolkou, která dává najevo, že je všechno v pořádku. A kromě toho se chlubí překvapivě nízkou cenou, i když je to veskrze moderní zařízení s výborným softwarem.