Byla polovina února, když zaměstnanci OpenAI dostali překvapivý pokyn. „Rychle vydejte ven chatbota,“ cituje interní komunikaci The New York Times. Překvapení to bylo proto, že poslední roky tato společnost pracovala na novější verzi své umělé inteligence. Teď se měli vrátit ke starší variantě – o třináct dní později tak byl veřejnosti představen ChatGPT. Přestože šlo o dva roky starý model, zákazníky si získal extrémně rychle, psal programy, skládal zkoušky na prestižních vysokých školách.

Novější verzi chatbota, která měla být v plánech firmy tou první vydanou, představila OpenAI v úterý večer. Má přinést méně výmyslů a napíše klidně až 50 stran dlouhý text.