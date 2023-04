Je to jen chvíle, co jsme slavili první vyrobenou megawatthodinu v „redakční“ elektrárně. Na první velký milník jsme čekali přes čtvrt roku kvůli tomu, že jsme elektrárnu spustili v tom nejhorším období, pokud jde o intenzitu a délku slunečního svitu. Už za sebou ale máme celou zimu, skončil březen, a to s sebou nese milník další, ještě zajímavější než 1 MWh elektřiny z vlastní zahrádky. Pohled na soběstačnost domu s fotovoltaickou elektrárnou navíc tentokrát dostal nový náboj z Berlína a hodit se bude všem novým zájemcům o fotovoltaiku.

S přimhouřenýma očima můžeme za březen říct, že jsme byli konečně soběstační. Elektrárna za měsíc vyrobila přes půl megawatthodiny energie. To je trochu nad plánem, tedy více než ukazuje simulace, která počítá s dlouhodobým průměrem výroby.