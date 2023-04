Jen jedna hra z tisíce dosáhne na milionové prodeje. Jen málokterá hra dokáže svým majitelům vydělat miliardy korun. Ještě méně her dokáže reprezentovat celou zemi a její kulturu po celém světě. V Evropě se to podařilo jen dvěma titulům. Zaklínač se stal reprezentantem Polska, Jindřich ze Skalice ve hře Kingdom Come: Deliverance ukázal světu českou historii a kořeny.

Kingdom Come podobně jako Zaklínač 3 bodoval i hudbou, která dokáže obstát sama o sobě. A právě hudba z Kingdom Come v podobě koncertu přinesla před Velikonoci nový důkaz toho, že přes dlouhé čekání na nový díl fanoušci nezapomněli. Hudbu Jana Valty a Adama Sporky si naživo poslechlo 2300 lidí v pražské hale O2 universum. Všichni pak slyšeli, jak Dan Vávra, kreativní ředitel Warhorse Studios a duchovní otec Kingdom Come zahájil koncert mnohoznačným tvrzením, že už je „skoro čas, aby udělali něco nového“.