Mohl by to být další díl seriálu „Tehdy a teď“. Před deseti lety stačilo mít zaplacenou jedinou internetovou službu pro sledování videí – na Netflixu bylo všechno, co jste si mohli přát. Vlastní oceňovaná produkce, tisíce seriálů všech televizních společností, filmy různých filmových studií na jednom místě, žádné reklamy a za rohem už bylo i video ve formátu 4K s HDR efekty.

Nyní se na trhu přetahuje Netflix, Disney+, HBO Max, Sky Showtime, Amazon Prime Video, Voyo, Prima+, Hulu, Peacock… A protože už je trh v podstatě rozdělený, utahují služby kohoutky a snaží se ze stávajících zákazníků dostat co nejvíce peněz, a to i prostřednictvím reklamy a nových omezení – jako v případě Netflixu blokujícího sdílení uživatelských účtů. Nyní velké změny oznámilo HBO, respektive konglomerát Warner Bros. Discover. Služba HBO tímto přitom „končí“.