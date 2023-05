Je možné, že doma máte malou televizi. Před deseti lety byly ploché televize s úhlopříčkou 42“ solidní nadstandard a nad 32“ televizí se ušklíbl jen málokdo. Dnes takové obrazovky bývají nejčastěji v Airbnb pokojích, jako levná nouzovka, na niž z gauče nebo postele skoro není vidět. I přes změnu preferencí většiny lidí se ale začaly vyrábět malé OLED televize, a dokonce si je někdo kupuje. Na stůl k počítači.

I když to zní jako šílenství a zločin proti ergonomii, televize místo počítačového monitoru má něco do sebe. Musí ale splňovat pár základních požadavků. Model TX-42LZ980E od Panasonicu splňuje snad všechny, včetně rozumné ceny.

Po testování několika notebooků s OLED obrazovkou bylo jasné, že malou televizi od Panasonicu nebudu testovat v obýváku postavenou před 75“ QLED. To by mi rodina neodpustila. Místo toho jsem svůj 27“ monitor s rozlišením 4K odsunul úplně ke zdi a před něj postavil Panasonic. Nebylo to ani moc složité, proti velkým televizím se 42“ drobek dá na stojan dostat i v jednom člověku, čímž neříkám, že jsem se o něco takového snažil. Ale ani to nepopírám.