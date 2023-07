Microsoft je blízko své historicky největší akvizici. Soudkyně Jacqueline Scott Corleyová zamítla žádost federální obchodní komise FTC o předběžné opatření, které by Microsoftu zabránilo uzavřít akvizici společnosti Activision Blizzard v hodnotě 69 miliard dolarů.

Pokud by soud rozhodl ve prospěch FTC, podle Microsoftu by to znamenalo konec celého procesu. Ani teď ale není stoprocentně jisté, jak bude Microsoft pokračovat. Největší akvizice technologického průmyslu čelí i dalším překážkám a původní sjednaný termín uzavření akvizice vyprší už 18. července.