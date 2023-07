Není nic příjemnějšího než z venkovního horka vročit do bytu, ve kterém je příjemných 22 stupňů, i když jste týden nebyli doma. Inteligentní klimatizace pozná, že se blížíte domů, a začne chladit s předstihem. Nebo ji můžete zapnout na dálku v mobilní aplikaci. Po téměř ročním používání už je těžké si představit, že by to mělo být jinak.

Je jedno, jestli se planeta ohřívá vlivem lidské činnosti, nebo jde o přirozený přechod mezi chladnými a teplejšími obdobími historie Země, extrémně teplých dnů je stále více, a i v mírném pásu dává klimatizace stále větší smysl. Zvlášť, když slouží i v zimě.