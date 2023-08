Samsung vyrábí televizory s OLED panely teprve druhý rok, ale hned se s technologií QD OLED dostal na absolutní špičku obrazové kvality. Největší slabinou nových obrazovek od Samsungu byla velikost, na trh zamířily jen relativně malé úhlopříčky 55 a 65 palců, tedy 139 a 165 centimetrů.

Letos to firma napravuje. Přidává do hry o třicet centimetrů větší model s úhlopříčkou 77“, který už se hodí i do opravdu velkých obýváků, ve kterých nebude vypadat ztraceně jako počítačový monitor zavěšený u stropu v levných apartmánech v Krkonoších.