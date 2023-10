Microsoft od pátečního odpoledne vlastní Activision Blizzard a mobilního vydavatele King. Po schválení upraveného návrhu akvizice britským antimonopolním úřadem zástupci obou firem podepsali potřebné smlouvy. Microsoft tímto krokem za 69 miliard dolarů (1,6 bilionu korun) získal nová vývojářská studia a práva na distribuci nastávajících i starších her z portfolia jednoho z největších herních vydavatelství na světě.

Pro Microsoft je to důvod k oslavě, na žádné jiné akvizici nepracoval tak dlouho a neudělal tak velké ústupky. Aby získal svolení Evropské unie, zaručil přístup ke hrám Activision Blizzardu konkurenčním cloudovým službám na deset let dopředu a po tlaku britského regulátora přenechal práva na distribuci her Activisionu v cloudovém prostředí konkurenčnímu Ubisoftu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké komplikace Microsoft ještě kvůli akvizici čekají.

Na co se mohou těšit majitelé konzolí Xbox.

Co akvizice pro Microsoft znamená v horizontu dalších deseti let.