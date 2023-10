Galaxy Watch jsou v prostředí Androidu nejblíže tomu, co nabízí Apple Watch pro majitele iPhonů. Platilo to od první generace – a platí to stále. Díky novému operačnímu systému, který spojil ovládání od Samsungu s Wear OS od Googlu, je to ještě přesnější.

Nový „velký“ model se po roční pauze vrací s nejlepším ovládacím prvkem na chytrých hodinkách vůbec. Mechanická luneta je pohodlnější než všechny digitální korunky světa. A to není všechno.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se velké hodinky s výrazným designem nosí?

Proč má Samsung výhodu nad konkurencí ve sledování fyzické aktivity?

Které pokročilé zdravotní a fitness funkce Galaxy Watch 6 Classic zvládají?