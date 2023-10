Zápisky budoucího solárníka se změnily v Zápisky začínajícího solárníka. Celý proces, který trvá už rok a půl, jste jako čtenáři mohli sledovat v přímém přenosu, měsíc po měsíci, a to s tím, jak se měnil celý trh. Nabyté zkušenosti nezůstaly jen na internetu a pomíjivém novinovém papíru.

Zápisky budoucího solárníka se tento týden zhmotnily v podobě knihy, která má jediný cíl: dát čtenářům co nejvíce praktických informací, které jim usnadní pořízení vlastní fotovoltaické elektrárny. Od samotných úvah o smyslu takového kroku až k hledání optimálního využití vyrobené energie a jejího zkrocení.

Připojením elektrárny k distribuční síti všechno teprve začíná. Fotovoltaika je projekt na desítky let – a podle vědců je to budoucnost energetiky, jež i bez dalších dotací vytlačí elektrárny, které k produkci elektřiny používají uhlí a „přechodný“ plyn.

Kvůli problémům s realizací naší elektrárny jsme objevili i nečekané problémy, u kterých selský rozum (i ten novinářský) narazí na realitu zákonů, vyhlášek a korporátních pravidel. Hlavní jsou ovšem výsledky – a ty vypadají slibně, i když skutečný výsledek se dozvíme až za sedm až deset let, kdy by se náklady měly vrátit a elektrárna by měla opravdu začít šetřit peníze.

Díky seriálu Zápisky budoucího solárníka a jeho pokračování o solárníkovi začínajícím se k funkční elektrárně dostali další lidé o trochu pohodlněji. K nelibosti některých dodavatelů jsme ukázali kompletní nabídky, rozebrali záruky, které slibují i třicet let klidu při provozu elektrárny, a podívali se rovněž na sousedské vztahy a památkáře ve vztahu k solárním panelům na střechách.

Dalším lidem, snad, seriál pomohl vyhnout se největším šmejdům, kteří, když už se jejich letadlo řítilo k zemi, ještě slibovali úspory z elektrárny, jež ještě není na střeše. Ukázalo se i to, že časná rada konzultovat smlouvu o dodávce elektrárny s právníkem je ten nejlepší krok, jaký můžete udělat.

I pro čtenáře seriálu Zápisků solárníka v Hospodářských novinách skrývá knížka spoustu nových informací. Původní texty se zásadně změnily, přibyly nové – a součástí publikace je i nejlepší komiksový strip, který kdy k tématu solární energie zatím vznikl.

Knížku Zápisky začínajícího solárníka najdete u všech dobrých knihkupců, ale hlavně v našem vlastním e-shopu.