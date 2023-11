Společnosti OpenAI nyní umožňuje uživatelům, aby si vytvářeli pro osobní i profesní úkoly vlastní verze chatbotu ChatGPT, které firma nazývá zkráceně GPT. Ty mohou například potomka učit matematiku nebo rezervovat let. Pro jejich vytváření není třeba umět programovat. Firma to oznámila na své první konferenci vývojářů. Šéf společnosti Sam Altman na ní dále představil zkušební verzi chatbotu GPT-4 Turbo, rychlejší a výkonnější podobu velkého jazykového modelu (LLM) společnosti. Na konferenci také krátce vystoupil šéf Microsoftu Satya Nadella.

Start-up OpenAI, který loni v listopadu spustil nástroj ChatGPT, se těší podpoře Microsoftu, jenž do firmy investoval deset miliard dolarů (2,3 bilionu korun). ChatGPT v současné době každý týden používá kolem sta milionů uživatelů, uvedl Altman. Nástroje na platformě OpenAI vytváří přes 90 procent amerických podniků z žebříčků Fortune 500. Technologii OpenAI k vytváření generativních aplikací používají více než dva miliony vývojářů.

Tento měsíc se OpenAI chystá spustit obchod, kde uživatelé naleznou chatboty GPT uzpůsobené jinými uživateli, popřípadě mohou vydělávat peníze prostřednictvím svých výtvorů podobně jako v obchodě App Store společnosti Apple. Altman uvedl, že podle jeho představ bude v budoucnu každý mít několik chatbotů GPT, které budou spolupracovat a plnit za něj úkoly.

Mezi příklady takových nástrojů GPT, které firma zveřejnila na internetu, se řadí i Laundry Buddy, tedy pomocník při praní. Toho se uživatel může „zeptat na vše ohledně skvrn, nastavení pračky a třídění prádla“.

Verze GPT-4 Turbo se opírá o internetová data do letošního dubna, a tak má větší přehled o aktuálních událostech. Verze GTP-4 měla přístup k datům do září 2021. Společnost nicméně letos zavedla funkci, která uživatelům ChatGPT umožnila procházet internet a získávat aktuální informace.

„Stejně jako vás všechny a možná ještě víc nás roztrpčovalo, že poznatky GPT-4 o světě končí v roce 2021,“ řekl Altman na konferenci. „Budeme se snažit, aby už nikdy nebyl tak neaktuální,“ dodal.

Turbo verze ChatGPT bude schopna zpracovávat a odpovídat na podněty uživatelů, které délkou vydají na román. Model GPT-4 společnosti byl pro srovnání omezen na text v rozsahu až asi 50 stran. Turbo verze bude podle OpenAI také levnější.

OpenAI vydala také řadu aktualizací zaměřených na vývojáře. Ty se spolu s výrazným snížením nákladů setkaly s nadšenou odezvou publika, napsala agentura Reuters. „Pro start-upy, jako jsme my, je to obrovský přínos. Naše náklady se rázem snížily třikrát,“ vedl Flo Crivello, zakladatel start-upu Lindy. Na druhou stranu připustil, že jeho firma by v budoucnu mohla soupeřit s novými GPT nástroji, které vyvinou uživatelé.

Záměrem OpenAI podle Reuters je, aby více podniků a vývojářů vytvářelo modely, které budou konkurovat těm od vývojářů společností jako Anthropic či Google a modelům s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Llama od Meta Platforms.