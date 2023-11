Většina lidí by si pod stromeček nejspíše přála nový telefon, zvlášť kdyby ho opravdu nosil Ježíšek a nikdo za něj nemusel platit. Vybrat nejlepší telefony jako dárek není těžké. Stačí vzít nejlepší iPhone, který si můžete dovolit, nebo odpovídající Samsung. To ale není pro každého a i levnější mobily mají něco do sebe. S výběrem příslušenství je větší zábava a ceny jsou mnohem nižší.

Můžeme začít dobrou zprávou – i nové iPhony se už dají koupit bez čekání a příplatků překupníkům. Zájem o iPhone 15 Pro Max je pochopitelný, nový teleobjektiv i titan místo hliníku jasně odlišují nejdražší model od těch levnějších. U ostatních telefonů problém s dostupností není a výběr omezuje jen stav peněženky.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jaké drobnosti udělají největší radost majitelům smartphonů.

Proč to mají fanoušci Applu jednodušší a proč mají větší výběr.

Které telefony a doplňky k nim jsme vybrali (i s recenzí uvnitř) jako nejlepší telefonní dárky pro rok 2023.