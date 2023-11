Hry hraje většina populace, a to z nich dělá skvělé dárky, stejně jako z výbavy potřebné pro hraní. Letošní předvánoční slevy plní očekávání a nabízí rekordně nízké ceny u aktuální generace nových konzolí i počítačů do kapsy.

Slev se dočkaly i grafické karty do PC a jako vždy před Vánoci je snadné koupit desítky hodin zábavy v nových i starších hrách za pár korun. My jsme vybrali to nejlepší, čím můžete udělat radost ostatním i sami sobě.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jaké dárky vybrat pro hráče a hráčky, aby jim udělaly radost?

Která sluchátka, klávesnice nebo celá herní zařízení stojí za to?