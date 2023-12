Pokud se mě někdo pokusí vydírat reklamou. Vydírat mě prostřednictvím peněz? Jděte do p….., jděte do p….., je to jasné? Takto zareagoval Elon Musk na otázku, jak se staví k odchodu velkých zadavatelů reklamy ze sociální sítě X (dříve...

1. 12. 2023 ▪ 4 min. čtení