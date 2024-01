Prostřední telefon v nejvyšší řadě Galaxy S to měl vždycky těžké. Kdo chtěl ušetřit, mohl dostat skoro to samé levněji u základního modelu. Kdo toužil po větším displeji a lepších fotoaparátech, chtěl nejvyšší model Ultra. Ani letos to Galaxy S24+ nemá nejjednodušší, ale zároveň toho nabízí mnohem víc než loňská verze.

Největší haló kolem nové generace Galaxy S se přitom točí kolem umělé inteligence. Slyší na ni masy a telefon trhá rekordy v počtu předobjednávek v domácí Koreji i jinde po světě. O novinku je větší zájem než o legendární Galaxy Note 10, a ne o pár kusů, ale o 38 procent. U nás ale Galaxy S24+ musí zákazníky přesvědčit, že procesor od Samsungu není horší než Snapdragon v Galaxy S24 Ultra.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jaká zlepšení přináší Galaxy S24+ proti svému předchůdci.

Proč má nová řada telefonů Galaxy S od Samsungu to nejlepší ještě před sebou.