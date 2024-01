Prostřední telefon v nejvyšší řadě Galaxy S to měl vždycky těžké. Kdo chtěl ušetřit, mohl dostat skoro to samé levněji u základního modelu. Kdo toužil po větším displeji a lepších fotoaparátech, chtěl nejvyšší model Ultra. Ani letos to Galaxy S24+...

Recenze