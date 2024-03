Poprvé si Spotify na stěžovalo na protisoutěžní přístup přímo Applu. Kalifornská firma spustila svou službu Apple Music, která stála stejně jako Spotify, ale zákazníci švédského hudebního pionýra museli k této částce připlatit ještě třicetiprocentní transakční poplatek za nákup přímo v iPhonu.

Trvalo další dva roky, než Spotify spolu s dalšími firmami podalo stížnost na Apple k Evropské komisi a teprve v roce 2019 komise zahájila vyšetřování z možného porušení podmínek hospodářské soutěže. To běželo téměř pět let, po které se Apple snažil držet status quo. Po dlouhých deseti letech od vzniku problémů teď Evropská komise rozhodla. A ani to nic neznamená.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se Apple vymezuje vůči pokutě a Spotify, které jako jedna z mála firem Applu úspěšně konkuruje?

Co Apple čeká dál a jak se to projeví vůči zákazníkům?