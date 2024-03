Nothing je zajímavá značka telefonů. Stojí za ní bývalý šéf značky OnePlus, investoval do ní „otec iPadu“ Tony Fadell nebo legenda YouTube Casey Neistat a o design se stará švédská společnost Teenage Engineering. Po testu sluchátek Ear jsme se konečně dostali k testu telefonu značky Nothing.

Nothingphone 2 míří na masový trh, nechce přímo konkurovat iPhonům nebo Galaxy S. Místo toho vsadil na solidní výbavu s neodolatelnou cenou. Levnější verze, kterou jsme testovali, začíná už na osmi tisících. Největší kouzlo telefonu je ale v jeho „nahatém“ designu. Konečně něco nového v záplavě nudy. Navíc s překvapivě šikovnými světýlky.

Zbývá vám ještě 95 % článku

Co se dočtete dál Jak se levný telefon osvědčil v každodenním provozu.

Čím se liší uživatelské prostředí Nothing OS od čistého Androidu.

K čemu je systém Glyph Interface a jak ho nejlépe využít.