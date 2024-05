Je málo horších zvuků, než zvuk notebooku padajícího ze stolu nebo z batohu na zem. Plastové notebooky prasknou, v horším případě se rozletí na kusy. Hliníkový Macbook dost možná přežije. Když ale na podlahu dopadne obrněný notebook nebo počítač, praskají dlaždice. A to je dobré.

Ještě lepší je, když se nemusíte počítač bát vzít doslova kamkoliv. A část lidstva s nimi do bahna, sněhové vánice nebo do bojové linie. Pro ně existují speciální obrněné počítače a tablety. Pro vojáky, policisty, ale také pro stavebníky, energetické inženýry a další profese. My jsme si mohli otestovat odolný „tablet“ Latitude 7230. A konečně jsme se dočkali okamžiku, kdy vysoká odolnost neznamená mizerný výkon a obrazovku.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál Jak se odolný profesionální tablet liší (kromě designu) od iPadu.

Co všechno monstrum od Dellu vydrží, a jak jsme to vyzkoušeli.

Na kolik obrněný tablet s luxusní klávesnicí přijde.