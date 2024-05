Letos to bude 40 let, co se Tomáš Svítek s rodinou rozhodl emigrovat z Československa. Dobrodružným přechodem přes Julské Alpy se dostali do rakouského uprchlického tábora a následně do Spojených států, kde začali nový život a rozběhli kariéru. Dnes...

3. 4. 2024 ▪ 8 min. čtení