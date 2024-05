Devatenáctý ročník setkání fanoušků japonské populární kultury, videoher a cosplaye přilákal rekordních 37 tisíc návštěvníků. Velká část z nich na sobě měla kostýmy oblíbených hrdinů. Hosty Animefestu byli i slavní světoví cosplayeři v čele s Tarynem z Itálie a Američankou Yayou Han.

Na místě se dočkala české premiéry i nejslavnější manga One Piece. Hrdinský pirátský příběh vychází už 28 let a fanoušci si za tu dobu koupili více než půl miliardy knih. My jsme Animefest zaznamenali na osmdesáti fotografiích, které ukazují desítky různých kostýmů z kreslených příběhů, televizních seriálů i videoher.