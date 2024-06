Ministr vnitra Vít Rakušan používá ke komunikaci aplikaci, která podporuje end-to-end šifrování. To je výborná zpráva a bylo by ještě lepší, kdyby to byla taková samozřejmost, aby to nebyla ani zpráva. Ministři, vysocí státní úředníci a další lidé...

Komentář Michala Valáška